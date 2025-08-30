Regionali Calabria. Sondaggio Emg/Masia: Occhiuto al 60%, Tridico al 37%

La diffusione del sondaggio da parte di Libero e il rilancio sui canali social da Occhiuto hanno però scatenato la reazione di Calabria 2030

Secondo un sondaggio Emg/Masia, condotto tra il 22 e il 23 agosto su un campione di mille intervistati rappresentativi della popolazione calabrese, il risultato apparirebbe schiacciante: il 60% degli elettori voterebbe per Roberto Occhiuto, governatore uscente di Forza Italia e candidato del centrodestra. Solo il 37% sceglierebbe invece Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, candidatura che sta già creando tensioni all’interno del centrosinistra.

La diffusione di questo sondaggio da parte di Libero e il rilancio sui canali social da Occhiuto hanno però scatenato la reazione di Calabria 2030, che ha duramente attaccato il presidente uscente.

“Occhiuto – viene riportato nella nota in modo provocatorio – è bravissimo come comunicatore. Ha diffuso un sondaggio che lo dà al 60% contro Tridico, ma la rilevazione risalirebbe al 22 agosto, quando Tridico non era ancora candidato. Complimenti a lui: ricorda certi istituti che per anni hanno presentato dati gonfiati sulle presenze turistiche in Calabria, poi premiati dalla stessa Regione”.

Calabria 2030, inoltre accusa il governatore di manipolare la realtà: “come si può pubblicizzare un sondaggio realizzato senza avversario? Tridico è stato ufficialmente candidato solo il 23 agosto. L’unica spiegazione è che Occhiuto abbia paura. Del resto, la stessa paura lo ha portato a sciogliere senza motivo il Consiglio regionale”.