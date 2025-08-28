Regionali Calabria. Tridico: “serve un piano per le aree interne e contro la povertà”

Infine, ha lanciato un attacco al centrodestra: "La destra è stata al potere negli ultimi 20 anni. I disastri sono sotto gli occhi di tutti"

SPEZZANO SILA – Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo largo, nella sua prima uscita alla Festa dell’Unità di Spezzano Sila, in provincia di Cosenza, ha affermato che la Calabria dovrà ripartire dalle sue aree interne, che negli anni si sono spopolate. Aree che rappresentano il cuore pulsante della regione.

“Certo, abbiamo 840 chilometri di coste e dobbiamo puntare anche sul loro sviluppo – ha dichiarato –. Ma lo spopolamento che soffriamo nelle aree interne è orribile, perché devastante per lo sviluppo e per ciò che è stata la Calabria”.

Sul tema del reddito di dignità, definito dal centrodestra come un voto di scambio o una bandiera elettorale, Tridico ha sottolineato che “il reddito di dignità servirà una platea non coperta dall’assegno di inclusione o dallo strumento di formazione-lavoro, ed è assolutamente sostenibile se legato alle politiche attive, all’autoimprenditorialità e a chi vuole aprire una partita IVA».

Infine, ha lanciato un attacco al centrodestra: “La destra è stata al potere negli ultimi vent’anni. I disastri sono sotto gli occhi di tutti: dallo spopolamento, alla sanità, alla viabilità, fino alle scuole che chiudono”.