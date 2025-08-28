 Regionali Calabria. Tridico: "serve un piano per le aree interne e contro la povertà"

Regionali Calabria. Tridico: “serve un piano per le aree interne e contro la povertà”

Dario Rondinella

Regionali Calabria. Tridico: “serve un piano per le aree interne e contro la povertà”

Tag:

giovedì 28 Agosto 2025 - 14:21

Infine, ha lanciato un attacco al centrodestra: "La destra è stata al potere negli ultimi 20 anni. I disastri sono sotto gli occhi di tutti"

SPEZZANO SILAPasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo largo, nella sua prima uscita alla Festa dell’Unità di Spezzano Sila, in provincia di Cosenza, ha affermato che la Calabria dovrà ripartire dalle sue aree interne, che negli anni si sono spopolate. Aree che rappresentano il cuore pulsante della regione.

“Certo, abbiamo 840 chilometri di coste e dobbiamo puntare anche sul loro sviluppo – ha dichiarato –. Ma lo spopolamento che soffriamo nelle aree interne è orribile, perché devastante per lo sviluppo e per ciò che è stata la Calabria”.

Sul tema del reddito di dignità, definito dal centrodestra come un voto di scambio o una bandiera elettorale, Tridico ha sottolineato che “il reddito di dignità servirà una platea non coperta dall’assegno di inclusione o dallo strumento di formazione-lavoro, ed è assolutamente sostenibile se legato alle politiche attive, all’autoimprenditorialità e a chi vuole aprire una partita IVA».

Infine, ha lanciato un attacco al centrodestra: “La destra è stata al potere negli ultimi vent’anni. I disastri sono sotto gli occhi di tutti: dallo spopolamento, alla sanità, alla viabilità, fino alle scuole che chiudono”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
S. Teresa. “Test” Fedez superato, ora si punta ai grandi eventi
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED