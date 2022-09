Regionali. De Luca chiude la campagna elettorale in piazza a Catania, Messina e Palermo - Tempostretto

Domani, giovedì 22 settembre, in programma il comizio a Messina in Piazza Duomo

MESSINA – Si avvia alla volata conclusiva il tour elettorale del candidato alla presidenza della regione siciliana Cateno De Luca. Oltre due mesi vissuti intensamente per il leader di “Sud chiama Nord” che ha visitato più di 320 comuni siciliani. «Abbiamo condotto questa campagna a mani nude – esordisce De Luca – tra la gente. È stata la campagna elettorale dei siciliani. Il popolo ha scelto di scendere in piazza alla luce del sole. Ovunque siamo stati abbiamo trovato le piazze piene di gente. La partecipazione è stata straordinaria. Un chiaro segnale dell’entusiasmo che il progetto De Luca sindaco di Sicilia è riuscito a suscitare. Abbiamo fatto del nostro meglio, non ci siamo risparmiati e lo abbiamo fatto perché la nostra è una missione: cambiare tutto finalmente». Gli ultimi tre appuntamenti ci vedranno ancora una volta presenti nelle piazze siciliane. Si comincia stasera (mercoledì) a Catania in piazza Manganelli alle ore 22. Domani, giovedì 22 settembre, in programma il comizio a Messina in Piazza Duomo sempre alle 22. La chiusura a Palermo, venerdì 23, è in piazza Politeama alle 22.