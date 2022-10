Regionali, oggi la verifica a Palermo: De Leo sogna il sorpasso su Genovese - Tempostretto

Nelle prossime ore la proclamazione degli eletti

Finalmente la proclamazione degli eletti. Oggi si attende il risultato della verifica dei conteggi all’Ufficio centrale regionale, alla Corte di Appello di Palermo. C’è chi, come Alessandro De Leo, arrivato terzo nella lista con “De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord”, sogna il sorpasso su Luigi Genovese, eletto con i Popolari e autonomisti. Una verifica dei voti invocata subito dal leader De Luca.

Ha osservato di recente a Tempostretto lo stesso Genovese, deputato regionale uscente: “Io non sono preoccupato. Il risultato sembra cristallizzato ma aspetto la proclamazione. Secondo me Cateno De Luca sta facendo una battaglia più per tenere con sé Alessandro De Leo, che è un bravissimo ragazzo ma numericamente ha dimostrato che non poteva competere per il seggio. La lista per De Luca è andata bene ma la ripartizione dei seggi è questa. Ritengo che non si possa cambiare la norma. Poi siamo qui. Siamo abituati a tutto”-

