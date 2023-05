Regione Calabria: promozione internazionale al Macfrut 2023 - Tempostretto

Macfrut 2023, apertura in grande stile per la regione Calabria che sostiene e promuove il comparto agroalimentare dell'ortofrutta su scala internazionale

“La scelta di stringere una partnership istituzionale con Macfrut, condivisa col presidente Roberto Occhiuto e fortemente sostenuta dall’intera Giunta regionale, poggia su un obiettivo ambizioso: assicurare ai produttori calabresi una vetrina prestigiosa e, al tempo stesso, definire strategie di crescita che facciano della nostra terra, attraverso il porto di Gioia Tauro, un ponte tra l’Italia ed i mercati mediorientali”.

In Calabria il 30per cento di produzioni bio

Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, oggi nel corso dell’apertura del MacFrut 2023, in programma a Rimini fino al 5 maggio prossimo, esaltando anche “la forza, le peculiarità e le caratteristiche del territorio calabrese che esprime, con oltre il 30% delle produzioni bio, un fatturato delle aziende locali pari a oltre 950 milioni”.

Gallo: “Pronti per ulteriore salto di qualità”

“Gli investimenti e la programmazione messi in campo dalla Regione attraverso l’assessorato all’Agricoltura – ha sottolineato Gallo – si sono rivelati fondamentali per favorire la crescita del settore, a sostegno del lavoro quotidiano di produttori e Consorzi. Siamo pronti per puntare, insieme, ad un ulteriore salto di qualità”.

Gli stand

Negli stand allestiti alla fiera internazionale riminese – su una superficie di oltre 250 metri quadrati – sono presenti diverse aziende calabresi rappresentative del comparto, 16 organizzazioni di produttori e 9 consorzi, rappresentanti, insieme, 35.000 ettari dedicati agli agrumi, decine di migliaia riservati a pesche e nettarine, 3.000 ai kiwi, il finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto, la patata della Sila e la principessa dell’ortofrutta, ovvero la Cipolla rossa di Tropea, senza dimenticare il settore della trasformazione dove spiccano succhi d’arancia di rara squisitezza e produzioni di nicchia come le bucce candite: il 95% di quelle che impreziosiscono i panettoni di matrice italiana provengono proprio dalla Calabria.

Protagonista assoluta è insomma l’ortofrutta, che come emerso dai dati Ismea, costituisce un quarto della produzione agricola nazionale con 15 miliardi di euro.

Simona Ventura madrina dell’evento

All’apertura dell’evento, che ha avuto come madrina la conduttrice televisiva Simona Ventura, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida ed il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Maria Tripodi i quali hanno portato la loro testimonianza sulla dimensione dell’ortofrutta per la Regione Calabria e sull’impegno di questa nella promozione e sostegno a livello internazionale.

Diversi i rappresentanti istituzionali presenti alla cerimonia inaugurale. Tra essi anche la presidente della sesta commissione consiliare Agricoltura, Katya Gentile.

Da segnalare, altresì, la partecipazione di ospiti di altissimo livello come lo chef Enzo Barbieri e il nutrizionista Giorgio Calabrese, che hanno esaltato gusto e qualità organolettiche delle produzioni calabresi.

I numeri Macfrut

I numeri del Macfrut: 1100 espositori, +35% di area espositiva, 30% di espositori esteri e 1500 top buyer da tutto il mondo.