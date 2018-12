Differenziata, 4 mln per i Comuni virtuosi: ok in Commissione Bilancio Ars

Maratona di quasi 24 ore in Commissione Bilancio alla Regione. Nel corso dei lavori che si sono conclusi poco prima delle 6,45 di questa mattina, è uscita dall’impasse la questione dei 4 milioni di euro destinati ai Comuni virtuosi che nell'ambito dei rifiuti superano il 65%. Per quanto riguarda il messinese, si tratta di S. Teresa di Riva, Rometta, Torregrotta, Castel di Lucio e Rodì Milici. ”Credo che siamo riusciti a fare del nostro meglio”, ha commentato all’alba il deputato regionale messinese Danilo Lo Giudice. “Altri 3 milioni – ha spiegato - sempre su nostra proposta, sono stati assegnati come contributo a copertura delle spese sostenute dai Comuni per le procedure di stabilizzazione dei precari negli anni precedenti al 2018. Tra essi figura Messina “.

Centomila euro andranno i Comuni di Messina e Barcellona per la costruzione di nuovi canili. “Si tratta di una proposta – sottolinea Lo Giudice - che ho condiviso insieme al deputato Tommaso Calderone, sostenuta e fatta propria anche dal Movimento 5 stelle e che è stata votata all’unanimità dalla Commissione”.

Modificata la norma che riguarda l’Hellen Keller in relazione al problema della mancata possibilità di rendicontazione della spesa, proposta dai deputati Amata e De Domenico.

Infine, il fondo di 4 milioni per i Comuni in dissesto ai quali si potrà attingere per somme inerenti gli stipendi, su proposta dal Governo.

“Unica nota dolente che va evidenziata – conclude Lo Giudice - è rappresentata dal fatto che molte somme inerente ambiti sociali siano state rimosse perché non sarebbero state spese entro il 2018 e quindi avrebbero costituito delle economie di bilancio”.