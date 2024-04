Marracash a Messina: allo stadio San Filippo il 5 luglio 2025

Nel primo tour negli stadi per un rapper italiano c'è la città dello Stretto

MESSINA – “Marrastadi2025”. Primo rapper italiano negli stadi. Marracash ha lanciato stasera la sua tournée negli stadi nel 2025. E c’è Messina, con lo stadio San Filippo o “Franco Scoglio”, tra le tappe: il 5 luglio 2025. Intorno alle 23 è apparsa la notizia su Ticket One e poi lo ha annunciato pure l’assessore agli Spettacoli e ai Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro. Sei appuntamenti e il sesto proprio nella città dello Stretto. Biglietti in vendita dalle 23.59 del 17 aprile.

Dopo aver vinto una Targa Tenco e creato un festival unico per il rap italiano, l’artista si lancia negli stadi. L’evento è realizzato da Puntoeacapo, in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile, e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini, affidato a Massimo Finocchiaro.

Il 24 luglio 2025, invece, è in cartellone al San Filippo Marco Mengoni.

Un siciliano classe 1979 e per tutti Marracash

(Fonte “Onda Rock”) Fabio Bartolo Rizzo, siciliano classe 1979 di origini popolari, è emigrato da giovane a Milano. Nonostante le difficoltà di un meridionale povero nella grande metropoli del Nord, riesce a farsi notare in una scena italiana in pieno risveglio creativo, nel 2004 entra nella Dogo Gang (con Club Dogo, Vincenzo Da Via Anfossi, Deleterio) e attende un esordio tutto suo, che puntualmente arriva nel 2008: si chiama “Marracash”, chiaramente ispirato alle etichette di “marocchino” affibiategli da piccolo.

Vende bene, il singolo doppio-platino “Badabum Cha Cha” sfonda persino il muro del mainstream e così replica con “Fino a qui tutto bene” (2010), di minore successo. Rilancia la propria carriera con “King del rap” (2011), album decisamente più crossover, che ammicca anche al rock e all’house, nel frattempo tornata in auge ibridata con l’hip-hop anche grazie al traino di Fabri Fibra. Fonda nel 2012 Roccia Music, sua etichetta indipendente, poi dopo qualche rinvio pubblica “Status” (2015), il suo vero accesso nel mainstream: singoli in radio, collaborazioni trasversali (da Gué Pequeno a Tiziano Ferro), una produzione moderna già in odore di trap. Corona il periodo positivo collaborando con un altro rapper ormai in pieno successo di massa, l’amico Gué Pequeno, per l’album “Santeria” (2016), doppio disco di platino, primo posto nella classifica italiana e altri sette platini con i singoli.

Segue un periodo di edizioni speciali e collaborazioni, quindi una crisi personale lo porta a scomparire dai social. Rinasce nel 2019, collaborando con Elodie nella hit “Margarita”, triplo platino, e quindi con il suo sesto lavoro in studio, “Persona”. Per il pubblico italiano è l’album dell’anno, un clamoroso quintuplo platino che inaugura una strutturazione più complessa, con un tema di fondo che funga da collante. L’ideale prosecuzione di questo nuovo percorso arriva con “Noi, loro, gli altri” (2021), che estende le intuizioni del precedente dall’analisi dell’individuo all’intera società (fonte “Onda Rock”).

I concerti del 2024

Nel 2024, intanto, sarà un’estate particolarmente ricca di eventi per Messina allo stadio. Sabato 15 giugno toccherà a Geolier. Il 28 dello stesso mese è atteso Ultimo, mentre due giorni dopo, domenica 30, si esibirà Zucchero. E, ancora, i Negramaro, in programma mercoledì 3 luglio. E, infine, il 6 luglio Sfera Ebbasta e il 9 luglio Max Pezzali.

