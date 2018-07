VIDEO S. Teresa. "Baubeach": la spiaggia, a norma, per gli amici a 4 zampe

Il sindaco Danilo Lo Giudice: "Stiamo creando un angolo di paradiso per i cani e i loro padroni". Sottilineata l'importanza della struttura non solo per i cittadini di S.Teresa ma anche per i turisti, che ormai sono particolarmente attenti a questo tipo di srvizi.

L'inaugurazione é prevista entro il mese di luglio, subito dopo i festeggiamenti della Madonna del Carmelo, Patrona di S. Teresa di Riva, in programma il 16 luglio. GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/iBwQc7hfdkg