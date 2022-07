Restano chiusi a Villa Dante, il custode torna per "liberarli". La disavventura di tre messinesi - Tempostretto

Una coppia e un'altra signora, con i propri animali da compagnia, sono rimasti "reclusi" e hanno allertato passanti e autorità. L'equivoco sull'orario di chiusura

MESSINA – Erano andati a Villa Dante per godere dell’aria fresca e passeggiare al riparo dal caldo e dal sole, ma la camminata si è trasformata in una scena da film. Tre cittadini, secondo il racconto di alcuni passanti, intorno alle 20.40, si sono recati verso l’uscita ma con loro sorpresa hanno trovato il cancello chiuso. Si tratta di una coppia sposata e di un’altra signora. I tre, increduli e in compagnia dei propri cani, si sono ritrovati accomunati dallo stesso disagio: la villa chiusa, secondo la versione fornita alle autorità, prima del tempo previsto.

Scena curiosa per i passanti

Una scena curiosa anche per i passanti, che hanno tentato di aiutare gli “ostaggi” e hanno segnalato la vicenda alle autorità e a Tempostretto. Prontamente allertata anche la Polizia municipale. La storia si è conclusa circa mezz’ora più tardi, con l’arrivo del custode e la spiegazione dell’equivoco legato agli orari. Resta il mistero sulla chiusura: Villa Dante dovrebbe chiudere alle 21, com’è stato possibile che sia accaduto un equivoco simile?