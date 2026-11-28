Sabato 28 novembre alla Casa del Cinema l'incontro sul teatro futurista e lo spettacolo su Filippo Tommaso Marinetti a ingresso libero

Un ritratto di Filippo Tommaso Marinetti attraverso la sua produzione artistica e letteraria, le intuizioni che hanno rivoluzionato i linguaggi espressivi del Novecento, ma anche gli aspetti più intimi e personali della sua biografia. Sarà Francesca Barbi Marinetti, nipote del fondatore del Futurismo, critica d’arte e divulgatrice dell’opera del nonno, tra i protagonisti della giornata conclusiva di “La ribalta dell’avanguardia – Filippo Tommaso Marinetti (1876-2026)”, il progetto della Fondazione Taormina Arte Sicilia, a cura di Fulvia Toscano e Dario Tomasello, realizzato in occasione del 150° anniversario della nascita dell’artista.

Insieme ai due appuntamenti di Messina, la manifestazione ha in programma sabato 28 novembre alla Casa del Cinema di Taormina, dove il pubblico potrà approfondire la figura di Marinetti e il suo rapporto con il teatro attraverso due appuntamenti a ingresso libero.

L’incontro sul teatro futurista e lo spettacolo

Alle ore 18.30 si terrà l’incontro “Marinetti, i futuristi e il teatro”, a cura di Dario Tomasello, docente dell’Università degli Studi di Messina, con Francesca Barbi Marinetti e l’attore e regista Marco Prosperini. Un approfondimento sulla sperimentazione teatrale futurista e sulla ricerca di nuovi linguaggi scenici attraverso cui il movimento mise in discussione le convenzioni della drammaturgia tradizionale.

Alle ore 19.30 seguirà lo spettacolo “Spariamo! Da ogni luogo mefitico di mediocrità”, scritto e diretto da Corrado Veneziano, in collaborazione con Francesca Barbi Marinetti, interpretato da Marco Prosperini e dalla stessa Francesca Barbi Marinetti, con musiche eseguite dal vivo da Oscar Bonelli.

Concepito nella forma di un’intervista-spettacolo, il lavoro restituisce un ritratto di Marinetti nel quale la dimensione pubblica e quella privata si intrecciano. Attraverso le domande di Francesca Barbi Marinetti, nel ruolo dell’intervistatrice, Marco Prosperini ripercorre la vita, il pensiero e la produzione intellettuale del fondatore del Futurismo.

Articolato idealmente in quattro sezioni, lo spettacolo prende avvio dall’infanzia di Marinetti ad Alessandria d’Egitto per arrivare agli ultimi anni della sua vita, attraversando i fondamenti della poetica futurista: il paroliberismo, il dinamismo, la velocità e la simultaneità. Al centro della riflessione, la ricerca di nuovi alfabeti espressivi e di un linguaggio capace di interpretare le trasformazioni della società.

Il percorso prosegue attraverso la produzione drammaturgica, poetica, letteraria, filosofica e politica di Marinetti, soffermandosi anche sui rapporti con figure come Gabriele D’Annunzio e Benito Mussolini, sulle contraddizioni e sulle prese di distanza che hanno caratterizzato la sua vicenda intellettuale.

A chiudere lo spettacolo sarà la lettura del celebre Manifesto del Futurismo del febbraio 1909, proposta attraverso una particolare rielaborazione dei tempi verbali, che trasforma la dichiarazione d’intenti originaria in una testimonianza consegnata alle nuove generazioni.

L’allestimento scenografico, essenziale, si avvale della proiezione di video e immagini tratte dal repertorio visivo marinettiano, accompagnate dalle musiche dal vivo di Oscar Bonelli. Lo spettacolo, della durata di 30 minuti, è presentato dalla compagnia teatrale Tdo.

Promotori e collaborazioni del progetto

“La ribalta dell’avanguardia” è un evento della Fondazione Taormina Arte Sicilia, guidata dal commissario straordinario Bernardo Campo, con il sovrintendente Felice Panebianco e la direttrice artistica della sezione Prosa, musica e danza Simona Celi.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, il Centro Internazionale UniversiTeatrali e NaxosLegge.

L’incontro e lo spettacolo alla Casa del Cinema sono a ingresso libero.