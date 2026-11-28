Il cantante tornerà in città anche il 19 giugno 2027, quella volta allo stadio Franco Scoglio

Il 14 novembre “Gigi Palasport” è ripartito dal Palazzo dello Sport di Roma. Dopo le prime tappe è in arrivo in Sicilia con l’attesissimo concerto in programma per martedì 1 dicembre al PalaRescifina di Messina.

La data è organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina.

Lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito. Per i fan siciliani ci sarà un nuovo appuntamento live con l’artista. All’interno del tour “Gigi Stadi”, nel 2027 Gigi D’Alessio tornerà ad esibirsi il 19 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina: il più grande stadio della Sicilia che ospiterà uno spettacolo che si preannuncia imperdibile.

I biglietti sono già disponibili sui circuiti Ticketone.it, CiaoTicket, sul sito puntoeacapo.uno e nei punti vendita abituali.

La scaletta dei live attraverserà oltre trent’anni di carriera che hanno conquistato ogni pubblico, generazione e città: dai successi che hanno segnato la storia di D’Alessio alle canzoni di “Nuje” (GGD Edizioni Srl / Columbia Records / Sony Music), il suo ultimo progetto discografico.

Proprio per il 2027 Gigi D’Alessioha annunciato una nuova stagione di grandi appuntamenti.

E per i fan c’è un altro regalo: Gigi ha appena pubblicato a sorpresa il nuovo singolo “Piccerè”, una ballad dolce e intensa, di cui ha scritto testo e musica, con gli arrangiamenti del Maestro Adriano Pennino. Una carezza che si fa canzone, una lettera aperta che D’Alessio affida alla musica per accompagnare sua figlia lungo il cammino della vita. Un racconto intimo e universale, fatto di consigli, paure, speranze e promesse silenziose. Una dichiarazione d’amore che supera il tempo e le distanze, capace di parlare a ogni padre, a ogni figlia e a chiunque abbia conosciuto la forza di un legame che non smette mai di esistere.

Ad accompagnare Gigi nei concerti: Kekko D’Alessio (tastiere), Giuseppe Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Lorenzo Maffia (piano), Daniele Leucci (percussioni), Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso) e Max D’Ambra (tastiere e programmazioni).

La viabilità

il Comune di Messina – Servizio Mobilità urbana ha disposto, con apposita ordinanza viabile, una serie di modifiche alla circolazione nelle strade limitrofe all’impianto sportivo.

I provvedimenti, finalizzati a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento e a disciplinare le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, prevedono divieti di sosta e di transito, percorsi dedicati e specifiche aree di parcheggio. Le misure sono state predisposte per assicurare una gestione ordinata della viabilità, tutelare la sicurezza dei pedoni e agevolare l’accesso del pubblico alle aree di sosta individuate.

Le disposizioni saranno in vigore dalle ore 16.30 del 1° dicembre fino alle ore 3.00 del 2 dicembre 2026 e, comunque, fino a cessate esigenze, secondo le seguenti disposizioni.

Divieti di sosta e di transito

In via degli Agrumi (strada arginale), nella direzione di marcia mare-monte, sarà istituito il divieto di sosta con zona di rimozione coatta su entrambi i lati e il divieto di transito veicolare, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il cosiddetto “Parcheggio giallo”. In corrispondenza dell’intersezione con via Sacra Famiglia saranno collocate idonee barriere, a cura e spese dell’organizzazione del concerto, con il supporto dei presidi della Polizia Municipale.

Nella stessa via degli Agrumi, in direzione monte-mare, sarà inoltre istituito il divieto di transito veicolare, con collocazione di apposite barriere e presidi a cura e spese della società organizzatrice, a monte del PalaRescifina, in corrispondenza del varco di accesso al “Parcheggio giallo”. Sarà consentito il passaggio esclusivamente ai veicoli autorizzati. Il divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati, sarà istituito anche in via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via degli Agrumi (strada arginale) e via 1 A, per consentire il regolare transito degli autobus Atm.

Un ulteriore divieto di transito veicolare sarà attivato, dalle ore 18.30 del 1° dicembre alle ore 3.00 del 2 dicembre e comunque fino a cessate esigenze, nella strada di collegamento tra la strada comunale San Filippo Superiore – contrada Baglio e il “Parcheggio verde” dello stadio “Franco Scoglio”. Anche in questo caso saranno predisposte idonee barriere e presidi a cura e spese della società organizzatrice.

Percorsi di accesso e area pedonale

Per garantire la sicurezza dei pedoni e disciplinare gli accessi alle aree di parcheggio, l’organizzazione del concerto provvederà a collocare un’apposita transennatura longitudinale lungo via degli Agrumi (strada arginale), nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il varco di accesso al “Parcheggio giallo”.

La transennatura servirà a delimitare un percorso pedonale sul lato sud della strada, mentre sul lato nord sarà consentito il transito dei veicoli dell’organizzazione muniti di apposito contrassegno, dei ciclomotori, dei motocicli e delle autovetture degli spettatori diretti alle aree di parcheggio di pertinenza del PalaRescifina.

Per raggiungere tali parcheggi, ciclomotori, motocicli, autovetture degli spettatori e veicoli dell’organizzazione dovranno seguire obbligatoriamente il seguente itinerario: via A. Celi; via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale); strada perimetrale dello stadio “Franco Scoglio”; via degli Agrumi (strada arginale), lato nord, nel tratto delimitato dalla transennatura longitudinale.

Parcheggi per spettatori, autobus e organizzazione

Per quanto riguarda la sosta, sono state individuate specifiche aree destinate alle diverse categorie di veicoli:

Autobus provenienti da fuori città: sarà riservato il tratto di via degli Agrumi in prossimità della Tribuna Stampa. Una volta esauriti i posti disponibili, potranno utilizzare l’area di parcheggio “ospiti” (area verde) dello stadio “Franco Scoglio”.

sarà riservato il tratto di via degli Agrumi in prossimità della Tribuna Stampa. Una volta esauriti i posti disponibili, potranno utilizzare l’area di parcheggio “ospiti” (area verde) dello stadio “Franco Scoglio”. Autovetture degli spettatori: potranno sostare, se munite dell’apposito contrassegno, nelle aree di parcheggio “gialla” dello stadio “Franco Scoglio” e nell’area di parcheggio di pertinenza del PalaRescifina, fino a esaurimento dei posti disponibili.

potranno sostare, se munite dell’apposito contrassegno, nelle aree di parcheggio “gialla” dello stadio “Franco Scoglio” e nell’area di parcheggio di pertinenza del PalaRescifina, fino a esaurimento dei posti disponibili. Veicoli dell’organizzazione, ciclomotori e motocicli: potranno utilizzare le aree di parcheggio di pertinenza del PalaRescifina. Nelle medesime aree potranno sostare anche le autovetture degli spettatori munite di apposito contrassegno.

Si invitano pertanto gli automobilisti e gli spettatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a rispettare i divieti e a programmare per tempo gli spostamenti, attenendosi ai percorsi indicati e alle disposizioni del personale preposto alla gestione della viabilità.