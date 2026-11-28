Partenza dal Cavallotti e fermata intermedia sul viale Giostra. Biglietto singolo a 15 euro e sosta agevolata al parcheggio multipiano

MESSINA – Parte martedì 1 dicembre 2026 il nuovo collegamento diretto su gomma tra Messina e l’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Il servizio, denominato FlyBus Messina e realizzato dall’azienda trasporti municipalizzata in collaborazione con il Comune, punta a semplificare gli spostamenti dei passeggeri verso lo scalo calabrese. Come recita il materiale informativo diffuso per il lancio dell’iniziativa: “Atm ti porta direttamente all’aeroporto di Reggio Calabria. Viaggia comodo, parti senza pensieri”.

Le fermate e gli orari delle corse

Il percorso prevede la partenza dal terminal Cavallotti e un’unica fermata intermedia sul viale Giostra, all’altezza del Palatelegrafo, prima dell’arrivo allo scalo reggino. Dalle indicazioni riportate nei prospetti informativi si precisa che: “La salita e la discesa dei viaggiatori saranno consentite esclusivamente presso i capolinea di partenza e di arrivo e presso l’unica fermata intermedia prevista in viale Giostra”.

Sono previste quattro corse giornaliere in direzione dell’aeroporto Tito Minniti. La prima partenza dal terminal Cavallotti è fissata alle 4.05, con passaggio sul viale Giostra alle 4.15 e arrivo in aeroporto alle 5.25. La seconda corsa parte alle 12.50 (viale Giostra alle 13.00) con arrivo alle 14.05, la terza alle 16.45 (viale Giostra alle 16.55) con arrivo alle 18.05, mentre l’ultima corsa serale lascia il capolinea messinese alle 21.25 (viale Giostra alle 21.35) per giungere a destinazione alle 22.45.

Altrettante sono le corse programmate per il rientro dall’aeroporto di Reggio Calabria verso Messina. La prima partenza dallo scalo calabrese è alle 11.10, con passaggio sul viale Giostra alle 12.30 e arrivo al terminal Cavallotti alle 12.40. Seguono la corsa delle 14.40 (viale Giostra alle 15.50, arrivo alle 16.00), quella delle 20.00 (viale Giostra alle 21.10, arrivo alle 21.20) e l’ultimo collegamento notturno delle 23.10, che transita dal viale Giostra alle 0.30 e termina la corsa al terminal Cavallotti alle 0.40.

Tariffe e sosta agevolata al parcheggio Cavallotti

Il costo del biglietto ordinario per una corsa semplice è fissato a 15 euro, tariffa che include sia l’attraversamento marittimo dello Stretto sia il trasporto dei bagagli. Per chi sceglie la formula di andata e ritorno il prezzo complessivo è di 28 euro.

I biglietti sono acquistabili sempre sul sito di Atm o nei punti vendita di Atm dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19. Il servizio viene effettuato con un pullman di 50 posti ed ha orari fissi in direzione aeroporto e flessibili “nei limiti del possibile” in direzione Messina, in caso di ritardo di un volo.

Per agevolare i viaggiatori che raggiungono il punto di partenza con la propria auto, l’azienda ha previsto una tariffa dedicata al parcheggio multipiano Cavallotti. Chi acquista un titolo di viaggio FlyBus Messina può usufruire della sosta fino a tre giorni al costo di 3 euro, effettuando il pagamento esclusivamente alla cassa automatica della stessa struttura.

Le dichiarazioni

«Con l’attivazione del FlyBusMessina – afferma il sindaco Federico Basile – compiamo un ulteriore passo concreto nella costruzione dell’Area Integrata dello Stretto. A poche settimane dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, siamo già nelle condizioni di offrire ai cittadini un nuovo servizio. È questo il senso del percorso che abbiamo intrapreso: superare i confini amministrativi e geografici delle due città attraverso una programmazione condivisa, capace di generare nuove opportunità per entrambi i territori. Rendere l’aeroporto di Reggio Calabria più facilmente accessibile dalla nostra città significa ampliare le possibilità di collegamento per i messinesi, ma anche rafforzare l’attrattività turistica ed economica di Messina e del suo comprensorio. L’obiettivo è costruire un sistema di servizi integrati che risponda alle esigenze di un territorio che conta oltre un milione di abitanti».

Alle parole del sindaco seguono quelle dell’assessore Francesco Caminiti, che evidenzia il lavoro di analisi effettuato per attivare questa nuova linea: «Abbiamo lavorato insieme ad Atm alla definizione di un servizio che rispondesse alle reali esigenze dei viaggiatori, programmando le corse in funzione dei principali collegamenti aerei e garantendo la continuità del servizio per tutti i giorni della settimana. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità, alla politica tariffaria e all’integrazione con il sistema della sosta, prevedendo anche un’agevolazione per chi sceglierà di lasciare la propria auto al parcheggio Cavallotti. Il FlyBusMessina rappresenta un importante tassello della nostra strategia di mobilità intermodale, che punta a favorire l’utilizzo del trasporto pubblico anche per gli spostamenti di medio e lungo raggio. Monitoreremo l’andamento del servizio e le esigenze dell’utenza per valutarne eventuali implementazioni».

Particolare soddisfazione per il nuovo servizio viene espressa dalla presidente dell’Azienda Trasporti Messina, Chiara Sterrantino: “Con il “FlyBusMessina”, che garantirà il collegamento diretto tra Messina e l’Aeroporto di Reggio Calabria sette giorni su sette con corse associate ai principali voli dello scalo aeroportuale reggino, Atm alza l’asticella. Oggi – dichiara la presidente Sterrantino – è una giornata storica, alla quale arriviamo grazie ad un grande lavoro di squadra dei dipendenti di Atm, dietro la regia del nostro direttore generale Claudio Iozzi. La nuova linea di Atm “FlyBusMessina” unirà le due sponde dello Stretto e renderà concreto quanto previsto dal Protocollo d’Intesa firmato solo poche settimane fa dal sindaco di Messina Federico Basile e del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzzaro. Atm continua il suo viaggio guidando il cambiamento e rendendo il trasporto pubblico locale sempre più integrato con una mobilità interconnessa”.

Il servizio privato

Le 4 corse a/r vanno ad aggiungersi ad altre 4/6 (a seconda dei giorni) a/r giornaliere già operate da un vettore privato a condizioni simili ma a costi più elevati, 20 euro, che diventano 25 nei festivi e in orario notturno.