Lo assicurano Asp e Comitato per la pediatria libera, intervenendo sulla vicenda

Messina – Nessun allarmismo sul pediatra a Torre Faro. Il posto non resterà vacante ancora a lungo. Parola del Comitato aziendale per la pediatria di libera scelta dell’Asp, che interviene sulla vicenda dopo l’allarme lanciato lanciati nei giorni scorsi dal deputato regionale Calogero Leanza e dal consigliere della VI Municipalità Antonio Lambraio. “Il Comitato, con la partecipazione della Federazione Italiana Medici Pediatri, segue con attenzione le situazioni di criticità assistenziale che si determinano nei diversi Distretti sanitari, anche in conseguenza dei pensionamenti dei pediatri già operanti sul territorio. La vicenda di Messina Nord, con il pensionamento della pediatra che presta servizio nell’area di Torre Faro, Ganzirri e Mortelle, non ha colto impreparati né l’Asp né la Fimp. Le procedure per individuare un pediatra cui conferire un incarico provvisorio erano già state avviate attraverso gli organismi competenti e hanno portato al conferimento dell’incarico, con decorrenza dal prossimo 30 novembre. Non si comprende, pertanto, la ragione di un allarmismo che poteva essere evitato semplicemente acquisendo preventivamente le necessarie informazioni presso l’Azienda sanitaria”, spiega Tito Barbagiovanni, segretario regionale Fimp Sicilia.

Il punto di vista del Comitato

“Le preoccupazioni delle famiglie sono comprensibili e meritano sempre attenzione e risposte, ma è altrettanto importante che il dibattito pubblico si fondi su informazioni corrette e complete, senza alimentare inutilmente situazioni di incertezza. Ricordo, inoltre, che l’organizzazione e l’inserimento dei pediatri di libera scelta sul territorio sono disciplinati dall’Accordo Collettivo Nazionale e dall’Accordo Integrativo Regionale vigenti. Il pensionamento di un professionista non determina automaticamente la possibilità di assegnare un nuovo incarico: occorre rispettare parametri e procedure precise, che tengono conto della popolazione pediatrica residente e del fabbisogno assistenziale. Credo, però, che l’attenzione manifestata in questi giorni verso i temi dell’infanzia da parte di commissioni, organismi istituzionali e rappresentanze territoriali dovrebbe tradursi anche in iniziative concrete su questioni ben più ampie e urgenti. Mi riferisco, in particolare, alle coperture vaccinali della popolazione pediatrica messinese, che presentano livelli fortemente preoccupanti e collocano il nostro territorio in una condizione di grave svantaggio rispetto alle realtà più virtuose del Paese, con differenze che, per alcune vaccinazioni, arrivano a circa dieci punti percentuali. È un problema che non possiamo sottovalutare.

Le altre questioni che meritano risposta

“Le basse coperture vaccinali espongono i bambini e l’intera comunità a rischi evitabili. Le vicende che hanno interessato recentemente Palermo dovrebbero rappresentare un richiamo alla responsabilità di tutti: la prevenzione non può essere affrontata soltanto quando si manifesta un’emergenza, ma deve diventare una priorità quotidiana. Come pediatri e come Asp siamo già impegnati in un’attività di recupero delle vaccinazioni, con iniziative specifiche che saranno rese note nei prossimi giorni. È necessario, tuttavia, un coinvolgimento più ampio: chiediamo alle commissioni consiliari, alle istituzioni, alle associazioni e alle organizzazioni del territorio di collaborare per sensibilizzare le famiglie e indirizzare i bambini con vaccinazioni mancanti o incomplete verso i servizi vaccinali competenti, affinché possano recuperare le coperture previste dal calendario. C’è poi un’altra questione che merita un approfondimento urgente: non disponiamo ancora di una fotografia pienamente attendibile della reale popolazione pediatrica presente sul territorio messinese. Non è infatti adeguatamente ricostruito il numero dei bambini formalmente residenti a Messina ma domiciliati stabilmente altrove, così come quello dei minori che risultano privi di un pediatra di libera scelta o di un medico di medicina generale. Parliamo di un fenomeno che, secondo le stime disponibili, potrebbe riguardare migliaia di bambini. Questo disallineamento tra residenza anagrafica, domicilio effettivo e posizione assistenziale produce distorsioni nei dati, altera i parametri utilizzati per programmare i servizi e rischia di lasciare una parte della popolazione pediatrica senza un riferimento assistenziale adeguato”.

Necessario lavorare insieme

“È indispensabile, quindi, lavorare anche sull’allineamento delle banche dati e sulla corretta ricognizione della popolazione realmente presente e assistita. A tutte le commissioni e alle organizzazioni che in questi giorni hanno manifestato interesse per la pediatria messinese rivolgo un invito: trasformiamo l’attenzione in collaborazione e in lavoro concreto. La FIMP e i pediatri sono disponibili a fare la propria parte e a confrontarsi con tutti coloro che vogliono contribuire a migliorare la situazione. Messina non merita di essere penalizzata da una condizione così critica sul fronte delle coperture vaccinali e da dati anagrafici e assistenziali non adeguatamente allineati. Sono problemi che richiedono responsabilità, competenza e interventi condivisi, non polemiche. La salute dei bambini deve essere un terreno di collaborazione istituzionale e non di contrapposizione”.