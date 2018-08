Il Messina punta al ripescaggio. A supporto anche il deputato Luigi Genovese

Anche il deputato regionale Luigi Genovese ha scritto ai presidenti del Coni e della Lega Pro e al commissario della Figc, per chiedere di aprire ad altri club di serie D, tra cui il Messina, la possibilità di presentare domanda di ripescaggio in serie C.

"Il motivo di questo mio intervento, come esplicitato nella missiva - dice Genovese -, è connesso ad una visione che inquadra il calcio all’interno di una cornice che supera il semplice concetto di sport. Il calcio è un fenomeno che produce aggregazione sociale, identificazione con il proprio territorio ed indotto economico. La storia e il blasone del Messina, uniti al bacino di utenza rappresentato dalla città meriterebbero, quantomeno, di essere tenuti in seria considerazione, evidenziate anche la serietà, la disponibilità e la solidità economica dell’attuale proprietà del club. Da messinese e da tifoso del Messina, mi auguro che la Figc possa darci la risposta che attendiamo".