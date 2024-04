Riciclo di carta e cartone, la “Paper Week” sbarca a Messina

Dall'8 al 14 aprile la campagna d'informazione La presidente di Messina Servizi Interdonato: "Puntiamo a coinvolgere i cittadini"

MESSINA – La “Paper Week 2024”, la campagna dedicata all’informazione e alla formazione sul riciclo di carta e cartone, sbarca nella città dello Stretto dall’8 al 14 aprile. E la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato, punta “al coinvolgimento di tutta la cittadinanza”. In particolare, nell’impianto di selezione di Pace vengono raccolti i rifiuti provenienti da raccolta differenziata porta a porta. Nel solo 2023 si sono lavorate circa 11.597.540 tonnellate di imballaggi di carta e cartone. L’impianto, tra i più grandi in Sicilia, può lavorare fino a 40.000 tonnellate/anno di rifiuti.

Organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di Anci, ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Utilitalia e Rai per la sostenibilità, quest’anno si svolgerà vedrà “la nostra città tra le protagoniste dopo gli egregi risultati raggiunti negli ultimi anni nel riciclo di carta e cartone. Un’occasione per sensibilizzare i cittadini di Messina sull’importanza di valutare questi materiali non come semplici rifiuti, ma come preziose risorse capaci di arricchire il futuro di Messina attraverso il riciclo. Miriamo – spiega la presidente Interdonato – a coinvolgere tutti i cittadini con una serie di attività volte a sottolineare l’importanza di differenziare correttamente questi materiali e migliorare la raccolta di carta e cartone, sia in termini di quantità che di qualità. Durante la Paper Week e la campagna “Un Tesoro di Carta!” si organizzeranno una serie di azioni mirate alla sensibilizzazione e formazione”.

“Incontri nelle scuole e visite nell’impianto di Pace”

“Questo periodo sarà un’opportunità per trasmettere un messaggio forte sulla necessità di gestire correttamente questo materiale, ma non solo – conclude Interdonato – organizzeremo anche degli incontri nelle scuole. Saranno momenti educativi e interattivi e serviranno a coinvolgere direttamente gli studenti, offrendo loro conoscenze e strumenti pratici per riconoscere il valore della carta come risorsa e l’importanza di una corretta raccolta differenziata. Attraverso attività didattiche e discussioni, gli studenti diventeranno ambasciatori del riciclo della carta presso le loro famiglie e nella comunità. Inoltre, organizzeremo delle visite guidate nel nostro impianto di selezione rifiuti, nell’ambito della manifestazione ‘Ricicloaperto’, di cui fa parte anche l’iniziativa Paper week“.

“RicicloAperto” è lo storico evento organizzato da Comieco che offre l’opportunità di visitare uno degli oltre 100 luoghi in tutta Italia, tra musei tematici, ma soprattutto cartiere, aziende cartotecniche e impianti di recupero che ogni giorno lavorano in modo sinergico insieme a Comieco per ridare nuova vita a carta, cartone correttamente differenziati”.

“L’obiettivo è il 65% nella raccolta differenziata”

Mette in evidenza Messina Servizi: “L’esperienza di visitare un impianto come quello di Pace è fondamentale per mostrare concretamente il ciclo di vita dei rifiuti e l’importanza del riciclo e aiuta a comprendere l’impatto positivo della raccolta differenziata e del riciclo sull’ambiente e sulla comunità, trasformando la teoria in pratica. Ricordiamoci che una semplice a scatola di cartone può nascondere una storia incredibile. Questo poiché quando viene separata dai rifiuti e riciclata, può rinascere in mille forme diverse, trasformandosi in imballaggi per prodotti che usiamo quotidianamente. L’iniziativa si colloca tra le importanti attività di comunicazione che la Messinaservizi Bene Comune sta portando avanti per coinvolgere maggiormente i cittadini nell’ambizioso obiettivo del 65% di raccolta differenziata”.

