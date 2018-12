Da panettiere a fisico di fama mondiale. La storia di Francesco Bonaccorso

MESSINA - "A Francesco, illustre fisico concittadino, il cui percorso scientifico, di caratura mondiale, illumina d'orgoglio il nostro piccolo territorio, portato ad una gloriosa ribalta su pagine di riviste accademiche internazionali". Così la targa consegnata dalla comunità di San Michele a Francesco Bonaccorso, celebrato ieri pomeriggio nella parrocchia del viale Giostra alto.

Una storia unica, un messinese che ci rende orgogliosi, un figlio di San Michele. Francesco Bonaccorso è il protagonista di un’avventura che in pochi conoscono, ma che adesso tutti devono poter prendere da esempio e moto di orgoglio. Un uomo che ha scelto di osare e scommettere su sé stesso: la sua vita nell’azienda di famiglia, tra sofferenze e sacrifici, la scuola che si intrecciava con il lavoro di panettiere, poche ore di sonno al giorno e tanta volontà. Poi il destino che si mette in mezzo e arriva la svolta: gli studi in fisica e la scalata verso scoperte ed eccellenze.

Una delle menti più brillanti del panorama scientifico italiano, i suoi studi gli hanno regalato il successo nel campo della ricerca e nello studio dei materiali: l’università di Genova e una start up da lui fondata per continuare un percorso di scoperte ed evoluzioni. Un figlio di San Michele, un orgoglio che l’associazione San Michele ha voluto celebrare con un evento a lui dedicato: un omaggio al suo lavoro, alla sua perseveranza e inarrestabile volontà, un esempio per tutta la nostra città.