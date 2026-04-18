Rifiuti ai Colli Sarrizzo, il 25 aprile e 1 maggio più cestini e sacchetti ma anche controlli

Messina Servizi vuole evitare le scene incivili che si sono verificate a Pasquetta

In vista delle ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio, e compatibilmente con le condizioni meteo, migliaia di messinesi raggiungeranno i Colli Sarrizzo per trascorrere una giornata all’aria aperta.

Per questo Messina Servizi, di concerto con il commissario del Comune di Messina, Piero Mattei, ha promosso una serie di iniziative finalizzate alla prevenzione dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e alla tutela di una delle aree naturalistiche più frequentate della città.

Le immagini registrate nell’area attrezzata di Musolino all’indomani della Pasquetta, con rifiuti abbandonati senza alcun rispetto dei luoghi, impongono infatti un’azione concreta e coordinata, volta a evitare che simili situazioni possano ripetersi.

Per questo motivo, insieme all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, al Servizio per il Territorio della Regione, al Comando della Polizia Metropolitana e al Comando della Polizia Municipale di Messina, è stato convocato per martedì alle ore 11 in via Dogali un tavolo tecnico per definire attività di informazione, sensibilizzazione, presidio e controllo nei punti maggiormente frequentati.

L’obiettivo è garantire ai cittadini un supporto concreto attraverso la predisposizione di servizi informativi, la collocazione di contenitori dedicati al corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuto e la distribuzione di sacchetti. Allo stesso tempo, si è già preliminarmente stabilito che saranno predisposti presidi fissi e mobili di monitoraggio e controllo per l’intera giornata, grazie al coinvolgimento delle forze di polizia metropolitana e comunale.

Al termine dell’incontro di martedì, saranno comunicati tutti i dettagli operativi e le informazioni utili per consentire ai cittadini di vivere i Colli San Rizzo nel rispetto dell’ambiente e del bene comune.