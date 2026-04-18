 L'architetta messinese Mirella Vinci nominata cavaliera della Repubblica

L’architetta messinese Mirella Vinci nominata cavaliera della Repubblica

Redazione

L’architetta messinese Mirella Vinci nominata cavaliera della Repubblica

sabato 18 Aprile 2026 - 10:00

L'ex soprintendente ai Beni culturali e altri dieci messinesi hanno appena ottenuto l'onorificenza dal presidente Mattarella

 Cavaliera dell’Ordine al merito della Repubblica italiana Tra i  2.600 nuovi cavalieri nominati dal presidente Sergio Mattarella, oltre ad altri gradi onorifici, c’è l’architetta messinese Mirella Vinci, ex sovrintendente ai Beni culturali. Con lei altri dieci messinesi: ci sono Anna Maria Garufi, fondatrice nel 1990 della Lelat, Lotta Aids e tossicodipenza (dal ’94 a Mangialupi); il giornalista Attilio Borda Bossana, per anni alla guida dell’ufficio stampa del Comune, oltre che autore di libri di carattere storico su Messina; Carmine Chirieleison, maresciallo ordinario; Mario Di Maula, luogontenente carica speciale della Guardia di finanza; Paolo Spadaro, vicebrigadiere; il dottor Antonio Gullì; l’avvocato Ettore Ponz De Leon; il maggiore Giacomo Claudio Moschella; il luogotenente Giacomo Salmeri; il dottor Salvatore Santoro.

L’impegno per la riapertura della Cripta del Duomo

In particolare, Mirella Vinci ha lavorato per 35 anni alla Sovrintendenza, ha diretto il Parco archeologico di Naxos-Taormina, è stata commissaria straordinaria (con i compiti del Comitato tecnico-scientifico) del Parco archeologico di Tindari, direttrice dei lavori e sub commissaria per il restauro e la riapertura della Cripta del Duomo di Messina.

Ora fa parte del comitato tecnico degli esperti per il candidato sindaco Federico Basile.

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