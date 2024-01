Rigenerazione urbana, contributi all’Ars per 17 Comuni messinesi

In tutto 23, in Sicilia, per per un totale di 3.250.000,00 euro. Ecco quali sono

Interventi di rigenerazione urbana per 23 Comuni grazie a un maxiemendamento a un disegno di legge all’Assemblea regionale siciliana. Il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, per l’anno 2024, è autorizzato a erogare i contributi per un totale di 3.250.000,00 euro. Con decreto del dirigente generale, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi.

I Comuni

Comune di Sinagra (ME) 100.000,00 €

Piraino (ME) 100.000,00 €

Terme Vigliatore (ME) 100.000,00 €

Pace del Mela (ME) 150.000,00 €

Torregrotta (ME) 100.000,00 €

Valdina (ME) 100.000,00 €

Santa Domenica Vittoria (ME) 100.000,00 €

Santo Stefano di Camastra (ME) 100.000,00 €

Capo D’Orlando (ME) 100.000,00 €

Alcara Li Fusi (ME) 100.000,00 €

Galati Mamertino (ME) 100.000,00 €

Montalbano Elicona(ME) 100.000,00 €

Gaggi (ME) 100.000,00 €

San Salvatore d’Ifitalia (ME) 100.000,00 €

San Cono (CT) 150.000,00 €

Riposto (CT) 300.000,00 €

Roccalumera(ME) 300.000,00 €

Custonaci(TP) 150.000,00 €

San Fratello(ME) 100.000,00 €

Castroreale(ME) 100.000,00

Porto Empedocle(AG) 200.000,00 €

Cartenanuova(EN) 100.000,00 €

Licata(AG) 100.000,00 €

TOTALE 3.250.000,00 €

Nella foto Gaggi, dalla pagina Facebook del Comune.