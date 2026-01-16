Riparte “Progettiamo insieme Messina Sud”: i problemi nero su bianco per un futuro diverso

Il primo incontro dell'anno sarà sabato 17 gennaio in via del Carmine, alla Saletta Star Days. Cos'è e come funziona il laboratorio civico

MESSINA – Riparte con il primo incontro del 2026 il laboratorio civico “Progettiamo Insieme Messina Sud”. L’appuntamento sarà alla Saletta Star Days di via del Carmine, 54, sabato 17 gennaio alle ore 17.

“Progettiamo insieme Messina Sud” per un futuro diverso

Il percorso del laboratorio civico è stato avviato nell’ottobre scorso e propone incontri nei vari quartieri della città, oltre a visite e passeggiate in luoghi che associazioni, comitati e residenti hanno indicato come “un patrimonio da preservare e valorizzare per lo sviluppo futuro”.

L’incontro con la “mappatura di comunità”

Sabato “sperimenteremo insieme lo strumento della mappatura di comunità. Grazie al supporto degli studenti e dei docenti di Architettura, disegneremo su un cartellone una mappa in cui gli abitanti, i veri esperti e conoscitori del territorio, avranno la possibilità di rappresentare i problemi, le risorse ed eventuali proposte per il miglioramento del villaggio di Contesse e dintorni”.

“Questa esercitazione – spiegano i partecipanti del laboratorio – sarà molto importante. Permetterà di acquisire informazioni che solo i residenti possono dare. Queste sono la base da cui partire per l’elaborazione di un piano di sviluppo territoriale, sostenibile e vicino ai bisogni dei residenti, obiettivo finale del percorso”.