Risanamento a Messina, Gioveni torna sui poteri speciali: “Mancano 25 giorni alla scadenza”

Il capogruppo di Fratelli d'Italia incalza: "Il sindaco Federico Basile vada a Roma già la prossima settimana"

MESSINA – Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, Libero Gioveni, è tornato a parlare dei poteri speciali per il Risanamento. Più volte nelle scorse settimane ha chiesto al sindaco Federico Basile di interloquire con il governo per chiedere ufficialmente la proroga. Ora la scadenza è vicina e Gioveni è tornato alla carica.

Gioveni: “Mancano 25 giorni alla scadenza”

In una nota il capogruppo ha spiegato: “Mancano solo 25 giorni alla scadenza dei poteri speciali per il Risanamento e a questo punto credo si renda necessaria una trasferta romana per il sindaco Basile”. Poi ha ricordato di essersi fatto promotore “di un atto di indirizzo per impegnare il sindaco Basile a chiedere formalmente al Governo la proroga della legge speciale sul Risanamento, richiama nuovamente l’attenzione del primo cittadino proprio sulla scadenza stabilita dall’art. 11 ter della Legge n. 76/2021 che certamente farebbe nuovamente sprofondare nel limbo la città vanificando tutto l’ottimo lavoro fin qui svolto in termini di sbaraccamento, assegnazione alloggi e rigenerazione urbana”.

E ancora: “L’atto di indirizzo era stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 1 agosto e se è vero (come lui sostiene e non ho motivo di dubitare) che il sindaco abbia provveduto a scrivere alla presidenza del Consiglio pur non mettendo l’Aula a conoscenza, credo che a tre settimane dall’ora X Basile debba recarsi di persona nella capitale per accertarsi dell’adozione di un provvedimento certamente improcrastinabile per la nostra città”.

Gioveni si è detto “ancora fiducioso nel buon esito della richiesta anche per le interlocuzioni politiche che in atto ci sono per parte nostra. Ma è fuor di dubbio il fatto che il sindaco della città oggetto della legge non può certamente limitarsi alla sola missiva inoltrata, ma seguirne di persona il suo iter in questi ultimi giorni dell’anno. Mi auguro quindi che oltre alle missioni romane compiute di recente per le più disparate questioni, il sindaco Basile possa sbarcare a Fiumicino già la prossima settimana. Così da incassare un risultato che per la città di Messina al momento risulta fra tutti certamente prioritario”.