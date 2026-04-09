 Risanamento. Discesa Cuore di Gesù, ecco le case per 13 famiglie

Risanamento. Discesa Cuore di Gesù, ecco le case per 13 famiglie

Redazione

Risanamento. Discesa Cuore di Gesù, ecco le case per 13 famiglie

giovedì 09 Aprile 2026 - 12:30

Ora i sopralluoghi per vedere le case a loro destinate

Un altro tassello nel processo di ricollocamento abitativo delle famiglie residenti nell’ambito di risanamento “B”, nell’area di Discesa Cuore di Gesù (primo lotto – Area 60).

Ieri i primi assegnatari – 13 famiglie inserite nella graduatoria definitiva approvata con Determina numero 5 del 19 marzo 2026 – hanno visionato la documentazione relativa agli immobili individuati, prendendo visione di ubicazione, planimetrie e caratteristiche delle case.

A seguire, saranno effettuati i primi sopralluoghi, consentendo alle famiglie di conoscere direttamente le abitazioni che saranno presto destinate al loro trasferimento.

“Nelle prossime settimane – dice Arisme – si procederà con le assegnazioni alle famiglie dell’area 33 ambito di risanamento ‘C’ Via Letterio La Rocca”.

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