Risanamento. Discesa Cuore di Gesù, ecco le case per 13 famiglie

Ora i sopralluoghi per vedere le case a loro destinate
Un altro tassello nel processo di ricollocamento abitativo delle famiglie residenti nell’ambito di risanamento “B”, nell’area di Discesa Cuore di Gesù (primo lotto – Area 60).
Ieri i primi assegnatari – 13 famiglie inserite nella graduatoria definitiva approvata con Determina numero 5 del 19 marzo 2026 – hanno visionato la documentazione relativa agli immobili individuati, prendendo visione di ubicazione, planimetrie e caratteristiche delle case.
A seguire, saranno effettuati i primi sopralluoghi, consentendo alle famiglie di conoscere direttamente le abitazioni che saranno presto destinate al loro trasferimento.
“Nelle prossime settimane – dice Arisme – si procederà con le assegnazioni alle famiglie dell’area 33 ambito di risanamento ‘C’ Via Letterio La Rocca”.