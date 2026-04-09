 Isola pedonale, nuovo cantiere in via Santa Cecilia VIDEO

Isola pedonale, nuovo cantiere in via Santa Cecilia VIDEO

Silvia De Domenico

Isola pedonale, nuovo cantiere in via Santa Cecilia VIDEO

giovedì 09 Aprile 2026 - 13:30

Verrà pavimentato l’intero incrocio per dare continuità al viale San Martino

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori per la nuova isola pedonale procedono a buon ritmo. Il cantiere ancora aperto sul viale San Martino si è allargato in via Santa Cecilia. L’intero incrocio verrà pavimentato per dare continuità alla nuova pavimentazione realizzata sul viale.

via santa cecilia

L’incrocio non verrà chiuso al traffico

Non sarà necessario chiudere la strada, come accadde per l’incrocio di via Maddalena, ma si lavorerà su mezza carreggiata alla volta. Sono già in corso gli interventi sulla metà lato nord e poi si passerà alla metà lato sud.

via santa cecilia

Viale San Martino, fine lavori lato monte entro aprile

Nel frattempo gli operai continuano a lavorare al completamento della pavimentazione del viale San Martino. Mancano solo un paio di isolati lato monte per completare l’intera isola pedonale. L’ultimo tratto da completare è quello che va dalla via Luciano Manara alla via Santa Cecilia. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del mese.

Vedi qui la galleria fotografica

via santa cecilia
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