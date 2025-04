Risanamento e crisi del commercio, Oteri: “Iacp affitti i suoi locali inutilizzati ai commercianti”

Il capogruppo della Lega ha depositato due mozioni dopo il Consiglio comunali di ieri. Una riguarda l'istituto case popolari e la possibilità di favorire progetto imprenditoriali

MESSINA – Al termine del lungo Consiglio comunale di ieri pomeriggio sul Risanamento, il capogruppo della Lega Cosimo Oteri ha depositato due mozioni con alcune proposte sul tema.

La prima è legata all’acquisto degli immobili. Il consigliere chiede che venga avviata “un’analisi approfondita del mercato immobiliare attuale, con particolare attenzione alle dinamiche dei prezzi e delle opportunità di investimento”, di rafforzare la collaborazione con agenzie immobiliari, costruttori e investitoti, di monitorare il mercato e le esigenze reali della comunità e di redigere, infine, una convenzione con le agenzie immobiliari per venire costantemente aggiornati sugli immobili.

La seconda, invece, è un invito rivolto allo Iacp a predisporre un bando pubblico per l’affitto dei locali commerciali di proprietà. La premessa è che l’Istituto autonomo case popolari è proprietario di “numerosi locali commerciali, molti dei quali non utilizzati o sfitti”. Quindi, si è chiesto Oteri anche durante il suo intervento in aula, “perché non utilizzarli?”. La mozione chiede l’impegno del sindaco e della Giunta a sollecitare in tal senso lo Iacp per un bando che garantirebbe trasparenza nella concessione, favorendo “progetti imprenditoriali o associativi a forte impatto sociale, culturale ed economico per il territorio”.