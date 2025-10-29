Risanamento Messina. 112 case disponibili ma 40 ambiti ancora neanche censiti

Poi i progetti di riqualificazione urbana: via Macello Vecchio, via delle Mura, Salita Tremonti e i due parchi Magnolia e Camaro Sant’Antonio

MESSINA – Attualmente sono disponibili complessivamente 112 case (95 acquistate nel 2025 e 17 disponibili dagli anni precedenti). Di queste: 20 sono pronte per la consegna agli assegnatari; 46 sono destinate ad opere di manutenzione straordinaria da parte di Invitalia (di cui 16 in corso di progettazione, 11 in fase di esecuzione dei lavori e 19 in manutenzione); 46 destinati alla manutenzione ordinaria (tra questi 21 sono già in fase di esecuzione e 25 in attesa di assegnazione).

Ma il programma di risanamento non si limita a demolizioni e bonifiche e si estende alla riqualificazione urbana, alla costruzione di nuove case e al recupero della memoria storica.

Nuove case e tecnologie sostenibili

Fondo Basile / De Pasquale: Le indagini ambientali e gli interventi di bonifica sono stati conclusi e certificati l’11 agosto 2025. Si attende la consegna dell’area per poterla trasferire a Invitalia per la successiva fase di costruzione, che si avvierà entro il 31 dicembre 2025. Il progetto prevede la realizzazione di 60 nuovi alloggi, costruiti con l’applicazione di tecnologie sostenibili (strutture in legno X-Lam, pannelli solari, materiali a basso impatto, impianti solari), e di un parco annesso. La conclusione dei lavori è presumibilmente prevista per la fine del 2027.

Fondo Saccà: La bonifica, avviata nel giugno 2024, si è rivelata più complessa di quella di Fondo Basile, per la presenza di attività produttive limitrofe e preesistenti nell’area, ma non tali da impedire il previsto avvio dei cantieri di costruzione di nuovi alloggi, previsto entro il 31 dicembre 2025. Il progetto prevede la realizzazione di 3 condomini ecologici (44 alloggi), con l’applicazione di criteri e tecnologie sostenibili (strutture in legno X-Lam, pannelli solari, materiali a basso impatto, impianti solari). Due lotti (32 unità immobiliari) saranno curati dalla Struttura Commissariale, attraverso Invitalia, e un lotto (12 unità immobiliari) sarà curato dal Comune di Messina. La conclusione dei lavori è presumibilmente prevista per la fine del 2028.

Completamento edilizio e beni confiscati

Palazzina B di Contesse Contrada Bisignano” (ex Anfa Costruzioni). Acquistata all’asta giudiziaria nel dicembre 2024 (e al centro della querelle con l’ex commissario Scurria), la procedura di completamento è stata perfezionata il 14 luglio 2025 (Decreto Sub Commissario numero 187). È in corso l’approvazione del progetto esecutivo, che consentirà di ottenere la disponibilità 9 nuove case entro il 31 dicembre 2026.

Beni Sottratti alla Criminalità: Dal 13 maggio 2025, è stato avviato un protocollo di intesa con Patrimonio S.p.A. per l’assegnazione di immobili dall’Anbs (Agenzia Nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata). Otto case sono state assegnate alla Struttura Commissariale. Una in Via Carrubbara, assegnata in data 24 settembre 2025 è oggetto di interventi manutentivi; per le altre 7 si attende la formalizzazione del provvedimento di assegnazione.

Progetti di riqualificazione urbana

Sono in corso le opere di riqualificazione per tre ambiti:

via Macello Vecchio (ambito n.43): Lavori di demolizione e pulizia ultimati – In corso i lavori di arredo urbano. Fine lavori prevista per il 21 novembre 2025.

via delle Mura (ambito n.52): Lavori di demolizione e pulizia parzialmente ultimati (manca la demolizione di un fabbricato – In corso trattative acquisto/esproprio) – Inizio lavori 17 novembre 2025.

Salita Tremonti (ambito n.65): Lavori di demolizione ultimati. Lavori di riqualificazione in corso, da ultimarsi presumibilmente entro il 30 gennaio 2026.

Parchi e Anfiteatri

Parco Magnolia: È stata inviata la relazione di sintesi all’Arpa Sicilia per le valutazioni dei rischi (acquisizione prevista entro il 30 novembre 2025). Successivamente avranno inizio i lavori di realizzazione del parco, con progetto esecutivo già verificato e validato. L’area include l’antica Magnolia e i reperti storici di Villa De Gregorio, per i quali è previsto il restauro.

Camaro Sant’Antonio (ambito n.40): Si procederà entro il 30 novembre 2025 all’approvazione del progetto esecutivo di rifunzionalizzazione e completamento dell’anfiteatro, per poi avviare le procedure di gara. Il primo lotto funzionale dell’area, consistente nel recupero di uno spazio pubblico di quartiere (Piazzetta Arcobaleno), è stato completato nel 2024.

Memoria storica: la baracca del 1908

Si sta procedendo all’approvazione amministrativa (Decreto commissariale numero 299/2025 del 16 ottobre 2025) del progetto esecutivo per il restauro della baracca situata all’Annunziata. La finalità è mantenere, attraverso un attento intervento di recupero/restauro, una delle prime baracche costruite nella città di Messina dopo il terremoto, come simbolica testimonianza e memoria storica.

Ambiti in attesa di assegnazione (servono 96 case)

Per 7 ambiti di risanamento si è in attesa che l’A.Ris.Mè completi le assegnazioni degli alloggi ai nuclei familiari già censiti e ancora presenti nell’area, avendo già l’Agenzia predisposto la relativa graduatoria. In totale, si stimano 96 alloggi da assegnare per questi ambiti:

Gazzi–Via Pirandello/Via Rosso da Messina (ambito n.13): Censimento (anno 2022) 85 nuclei familiari, di cui 20 assegnati e 65 da assegnare.

Contrada Ruffo – Torrente Verginelli (ambito n.31): Censimento (dicembre 2024) 2 nuclei familiari – Da assegnare alloggi.

Via Appennini, compreso area recinto Chiesa di San Matteo (ambiti n.62 e n.63): Censimento (anno 2025) congiunto di 9 nuclei familiari (4 in Via Appennini e 5 recinto Chiesa San Matteo) – Alloggi da assegnare.

Isolato 13 (ambito n.73): Censimento eseguito (circa 4 nuclei familiari).

Via Molino – Camaro (ambito n.75): Censimento del novembre 2024, con 18 nuclei abitativi: 4 già alloggiati e 14 in attesa di assegnazione.

Camaro – Via Vallone (ambito n.78): Censimento (dicembre 2024) di 2 nuclei familiari – Da assegnare alloggi.

Inoltre, per 6 ulteriori ambiti di risanamento (Minissale – Via Jacopo dal Verme, Minissale – Via Alberico da Barbiano, Minissale – Via Alberico da Barbiano, Argini Torrente Giostra, Traversa 37 –Via 3b –Via Alibrandi (Cuore di Gesù), Via Santa Silvia) è stato richiesto ad A.Ris.Mè. il censimento dei nuclei familiari.

Infine, per 40 ambiti di risanamento, da censire, non sono stati ancora intrapresi adempimenti.

Gli 80 ambiti di risanamento

In barrato gli ambiti dov’è stato completato lo sbaraccamento e non è prevista riedificazione. In altri ambiti (22, 41, 72 e 66) è stato completato lo sbaraccamento ma è prevista la riedificazione.