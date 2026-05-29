 Risanamento via delle Mura, lavori consegnati

Risanamento via delle Mura, lavori consegnati

Redazione

Risanamento via delle Mura, lavori consegnati

venerdì 29 Maggio 2026 - 11:40

Ecco cosa prevede il progetto oltre alla demolizione dell'ultima baracca

La Struttura commissariale al risanamento ha consegnato i lavori di riqualificazione dell’ex baraccopoli di via delle Mura. Nelle scorse settimane gli uffici diretti dal sub commissario Santi Trovato hanno completato le procedure notarili che consentono la demolizione dell’ultima delle 26 baracche rimasta in piedi e l’avvio delle opere di riqualificazione.

La consegna dei lavori è avvenuta alla presenza della rup del Genio Civile, ing. Giovanna Grinciari, della capogruppo direzione lavori, architetta Elisa D’Arrigo, e degli ingegneri Antonio Pio D’Arrigo, Agostino La Rosa, Domenico Mangano, Alberto Lo Presti e per l’impresa Emma Lavori Coop il geometra Salvatore Urso e il capo cantiere Gianmichele Di Forti.

Il progetto interessa un’area di 800 metri quadri e prevede nell’area più a sud l’allargamento della sezione stradale, la predisposizione di alcuni posti auto, la realizzazione di un’aiuola lineare con alberature (Quercus Ilex) e sistemazione “giardini della pioggia” con piccoli terrazzamenti ed un percorso pedonale di accesso alle case presenti.

Nell’area a nord la sezione stradale resterà invariata e nella parte in cui c’erano le baracche sarà realizzato un nuovo marciapiede delimitato da un’aiuola con piante. Sarà ripristinato e consolidato il muro condominiale sul quale si appoggiavano le baracche demolite e che costituiva una delle pareti delle baracche stesse. Nell’ultima parte ancora più a nord l’aiuola sarà più larga e consentirà la piantagione di due alberi (quercus ilex). Il progetto presta grande attenzione alle esigenze di mobilità ed alla valorizzazione della presenza del verde compreso il mantenimento delle preesistenze (ficus) e all’agevole accesso agli edifici presenti.

Le prime demolizioni e bonifiche dell’amianto ad opera dell’impresa Cericola sono iniziate il 20 settembre del 2022 con ulteriori interventi per abbattere le baracche  dell’area sud a fine ottobre 2024. In piedi è rimasto una sola baracca che ha richiesto una procedura più complessa prima dell’assegnazione della casa alla famiglia che vi risiedeva e del successivo trasferimento.

Con la consegna dei lavori è stato avviato l’iter per la cantierizzazione e per le attività di demolizione dell’ultima casetta e di contestuale riqualificazione dell’area. L’impresa è la stessa che sta realizzando il parco di Salita Tremonti e ha completato via Macello Vecchio.

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