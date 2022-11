Risorse per la transizione digitale, incontro operativo a Palazzo Zanca - Tempostretto

Appuntamento per i responsabili transizione digitale e referenti degli avvisi Pnrr di tutti i comuni della Provincia di Messina

MESSINA – Il 2 dicembre dalle 8, 30 alle 13, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, si parlerà delle risorse per la Transizione digitale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile per l’attuazione degli investimenti di Italia digitale 2026. L’incontro, che è rivolto ai responsabili transizione digitale e i referenti degli avvisi Pnrr di tutti i comuni della Provincia di Messina, sarà curato da Account manager del dipartimento per la Trasformazione digitale ed avrà un taglio prettamente operativo e sarà l’occasione per analizzare – con i comuni presenti – le singole candidature e verificare il rispetto dei criteri di conformità agli avvisi Pnrr.