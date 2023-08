Ristoranti "irregolari": 11mila euro di sanzioni e 30kg di prodotti sequestrati - Tempostretto

I controlli a Taormina e Giardini Naxos

TAORMINA – Ristoranti “irregolari” nella gestione degli alimenti e delle bevande. Prodotti ittici e a base di carne privi di tracciabilità. Undicimila euro di sanzioni e 30 kg di prodotti sequestrati. Nel corso dei controlli agli esercizi pubblici, i carabinieri di Taormina, con il supporto tecnico specialistico dei militari del Nas di Catania, della Tutela agroalimentare di Messina e del Nucleo ispettorato lavoro del capoluogo peloritano, hanno controllato sette esercizi commerciali. In particolare, l’attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.

I militari hanno contestato ai titolari violazioni amministrative per oltre 11.000 euro per le irregolarità riscontrate. Tra questa, la mancata indicazione degli allergeni ed evocazione di prodotti tutelati, oltre a carenze igienico sanitarie. Inoltre, in un ristorante sono stati sequestrati amministrativamente oltre 30 kg di prodotti ittici e a base di carne, in quanto privi di documentazione attestante la tracciabilità.