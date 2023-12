"Ritiro in festa", un successo la seconda edizione tra laboratori, animazione e auto d'epoca - Tempostretto

L'evento organizzato da Cisl Messina, Anolf, Anteas Cisl, Csi Messina e Parrocchia di Santa Maria del Gesù con il patrocinio del Comune di Messina

MESSINA – La seconda edizione di “Ritiro in festa” è stata un successo. La manifestazione organizzata da Cisl Messina, Anolf, Anteas Cisl, Csi Messina e Parrocchia di Santa Maria del Gesù, con il patrocinio del Comune di Messina, ha raccolto al Centro Sportivo Giovanni XXIII di via Palermo 557 a Ritiro tanti giovani e meno giovani all’insegna della musica e del piacere di stare insieme. Piccoli e grandi si sono cimentati nei laboratori di pittura a cura delle associazioni ABC e ARB, la musica di StenoP, mentre nel piazzale hanno fatto bella mostra le auto d’epoca del club 500 Team Messina.

Basile: “Le periferie si valorizzano vivendole”

Il pomeriggio è stato animato dalla Jerry Animation, con l’intrattenimento con le sue animatrici ed animatori ed i personaggi più conosciuti, e dal mago Christian. Presente anche il sindaco Federico Basile. “Le periferie si valorizzano vivendole – ha detto Basile -. È un Natale allargato e grazie all’idea della Cisl si è potuto svolgere in questo luogo per il secondo anno raccogliendo tanta gente che ha piacere nello stare insieme. Sono convinto che l’idea di allargare, di creare rete, sia fondamentale ed iniziative come questa servono a creare sinergia. La collaborazione è un termine che uso spesso e continuerò perché se ognuno riesce a fare una piccola parte tutto funziona meglio. Questo è un esempio palese, si è creato un momento importante che si ripeterà anche i prossimi anni perché merita di esserci”.

Alibrandi: “Funziona la rete creata a Ritiro”

“La periferia risponde sempre bene – ha aggiunto il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – siamo contenti che la rete creata qui stia funzionando e questa è la migliore risposta che potevamo ricevere. È un quartiere complicato ed è importante esserci, frequentarlo, sostenerlo. Ringrazio i volontari la Croce Rossa, ARB, Ninni Lab, l’Anteas, l’Anolf, Abc bambini in corsia che ci stanno dando una grande mano insieme alla parrocchia di Santa Maria del Gesù per animare questo quartiere. Anche l’amministrazione comunale ci sta sostenendo e sta collaborando e questo è un valore aggiunto importante. Bisogna continuare a lavorare per costruire futuro e speranza per il territorio. Ed un segnale di grande importanza è stata la partecipazione di tantissime attività commerciali della zona che hanno offerto gratuitamente i loro prodotti contribuendo alla riuscita dell’iniziativa”.

Smedile: “I ragazzi hanno bisogno di attenzioni”

“Mettiamo la nostra struttura a servizio del territorio – ha sottolineato Santino Smedile del Centro Sportivo Giovanni XXIII -. Il nostro obiettivo principale è crescere tutti insieme e siamo a disposizione di tutte le associazioni che ne hanno bisogno. I ragazzi socializzano subito, ma qui hanno bisogno di attenzioni e noi, insieme alla Cisl ed a tutte le associazioni, collaborando, gli stiamo dando le attenzioni che meritano”. Fondamentale è stato anche il contributo da parte del Coordinamento Donne della Cisl Messina che ha allestito ed organizzato tutta l’accoglienza ed ogni minimo dettaglio per rendere la manifestazione perfetta.