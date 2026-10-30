 Ritorna "La Notte dei Santuari". Doppio appuntamento a Messina e Tindari

Ritorna “La Notte dei Santuari”. Doppio appuntamento a Messina e Tindari

Redazione

Ritorna “La Notte dei Santuari”. Doppio appuntamento a Messina e Tindari

venerdì 30 Ottobre 2026 - 09:30

Il programma di sabato 31 ottobre

Il canto “Sulle Note dello Spirito” annuncerà la gioia aprendo la settima edizione della “Notte dei Santuari” alla Basilica Sant’Antonio di Messina. L’iniziativa è promossa dal Cns, il Collegamento nazionale dei santuari italiani e dall’Ufficio per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei, e si terrà sabato prossimo, dalle 21 alle 23. Dopo il canto ci sarà un lungo momento di evangelizzazione e musica curato dal Gruppo del rinnovamento “Il resto d’Israele”. Dalle 21.45 fino alle 23 “Silenzio d’Amore” nel cuore della notte adora il Signore con l’adorazione eucaristica notturna, che sarà presieduta dal rettore Mario Magro.

La Notte dei Santuari verrà celebrata anche al Santuario Maria SS. di Tindari con questo programma: dalle 20.30 in Cripta con l’incontro dei Santi della diocesi e un breve pellegrinaggio verso la Cappella dei Santi Diocesani. A seguire, alle 21, l’adorazione eucaristica in Basilica. L’evento unirà il Paese nel segno dell’evangelizzazione e della pura sacralità e si svolgerà contemporaneamente in più di trenta santuari italiani.

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