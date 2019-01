Eruzione dell'Etna in diminuzione. Riaperto l'aeroporto di Catania

CATANIA - In seguito alla diminuzione dell’attività eruttiva dell’Etna, l’Unità di crisi ha disposto la completa riapertura dell'aeroporto di Catania, senza limitazioni, con effetto immediato.

Si potranno comunque verificare ritardi e disagi sui voli in arrivo e in partenza, ma la situazione evolverà verso una graduale normalizzazione.

I passeggeri devono informarsi sullo stato del proprio volo esclusivamente con le compagnie aeree.