Rizziconi. Scoperta una maxi coltivazione di marijuana, arrestato un giovane incensurato

martedì 25 Novembre 2025 - 15:25

La maxi coltivazione di marijuana, è stata scoperta dai carabinieri durante un servizio mirato nelle zone rurali

RIZZICONI – Una vasta distesa di serre perfettamente mimetizzate tra gli uliveti e un odore acre, inequivocabile, che ha guidato i carabinieri verso una delle più consistenti piantagioni scoperte negli ultimi mesi nella Piana di Gioia Tauro. È quanto emerso dall’operazione condotta a Rizziconi dai militari della Stazione locale, affiancati dalla Sezione Operativa della Compagnia di Gioia Tauro e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”.

Durante un servizio mirato nelle zone rurali, i Carabinieri hanno percepito un forte odore di marijuana provenire da alcune serre apparentemente dedicate alla floricoltura. L’intuizione investigativa è stata immediata: una volta entrati nell’area e avviata la perquisizione, i militari si sono trovati davanti una vera e propria coltivazione professionale.

All’interno delle strutture sono state rinvenute 545 piante di canapa indiana, disposte in 24 filari e sostenute da un sistema di irrigazione altamente efficiente, chiaro segno di un’organizzazione in grado di garantire una produzione costante e di elevata resa.

La piantagione, in avanzato stato vegetativo e destinata a generare un ingente quantitativo di stupefacente, è stata posta sotto sequestro e poi distrutta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il responsabile della coltivazione, un 29enne incensurato, è stato individuato quando, ignaro del blitz in corso, è giunto sul posto durante le operazioni. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Palmi.

