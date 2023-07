Roccalumera. Al via la terza edizione de "I concerti al Parco" Quasimodo - Tempostretto

Organizzata dall’Accademia Filarmonica di Messina

ROCCALUMERA – Prenderà il via giovedì 20 luglio la terza edizione della Rassegna “I Concerti nel Parco” organizzata dall’Accademia Filarmonica di Messina in collaborazione con il Parco Letterario Salvatore Quasimodo, nella suggestiva cornice del Parco Letterario “Salvatore Quasimodo”.

Giovedì 20 Luglio alle ore 21,30 si inizia con la grande musica da film con il Concerto dal titolo “Musica e Cinema sotto le stelle”. Protagonista il Quintetto di Ottoni “ARS NOVA” diretto dal M° Alberto Famà che proporrà alcune delle più belle colonne sonore di film che hanno fatto la storia del cinema, composte da autori come Ennio Morricone, Vangelis, Luis Bacalov, Hans Zimmer, che faranno rivivere le emozioni di film come Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta il west, il Postino, I Pirati dei Caraibi e tanti altri.

Si continua poi Sabato 29 Luglio sempre alle ore 21,30 con il Concerto del pluripremiato pianista messinese Antonino Fiumara che proporrà musiche di Beethoven, Chopin e Schubert. Antonino Fiumara, classe 1993, vincitore del Premio Abbado 2015, medaglia di bronzo al Premio Venezia 2012 e semifinalista della 24esima edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Rina Sala Gallo” di Monza, dal 2016 fa parte del Quartetto Werther, vincitore del Terzo Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera “Trio di Trieste”.

Martedì 8 Agosto alle ore 21,30 il Concerto Diverbi, Amor y Saudade del Duo formato dalla cantante Anita Vitale e dal cantante e polistrumentista Eugenio Favano con in programma canti della tradizione siciliana e brasiliana, chiuderà l’edizione 2023 della Rassegna “I Concerti nel Parco”. I biglietti per accedere ai concerti (Biglietto unico €5,00) si potranno acquistare direttamente alla Biglietteria del Parco prima dell’inizio dei concerti. Ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni.