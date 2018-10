Chiede soldi alla madre e la aggredisce. Arrestato un 35enne

Insultava, minacciava e schiaffeggiava la madre per avere soldi. Un sussidio, tra l'altro, che la signora riceveva perché in condizioni di povertà. Ieri la signora non ha potuto dare i soldi, in attesa del rinnovo delle pratiche per poter continuare ad accedere ai sussidi. Per questo, il figlio 35enne l'ha aggredita.

La donna ha chiamato i carabinieri della Stazione di Roccalumera, che hanno bloccato il giovane dopo avergli tolto dalle mani un coltello. E' stato portato al carcere di Gazzi. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, estorsione in danno della madre, violenza e resistenza a pubblico ufficiale,