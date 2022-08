Roccalumera. "Gruppo di protezione civile e mezzo antincendio assenti" - Tempostretto

La minoranza ha presentato un'interrogazione al sindaco Argiroffi alla luce di quanto accaduto ad inizio agosto, quando un incendio ha interessato il territorio comunale

ROCCALUMERA – I consiglieri di minoranza hanno presentato un’interrogazione al sindaco Gaetano Argiroffi sul gruppo comunale di protezione civile e sul mezzo antincendio in dotazione, chiedendo che l’argomento venga trattato con urgenza nel corso della prossima seduta di Consiglio. L’interrogazione prende spunto da un incendio che si è verificato a inizio agosto su aree cespugliate e arborate in prossimità delle contrade di S. Vito e Contrisa, procurando danni alla vegetazione. “Dopo le svariate segnalazioni da parte dei proprietari dei terreni e delle case alle diverse strutture di Protezione civile – spiegano i consiglieri di minoranza – per le operazioni di spegnimento sono intervenute le forze della Guardia forestale e dei Vigili del Fuoco.

L’interrogazione al sindaco

“Peraltro – continuano i consiglieri – in altre situazioni a rischio o di emergenza, sul territorio del paese non si registra più da parecchio tempo la presenza del gruppo comunale di protezione civile e tantomeno del mezzo antincendio, il quale nel mese di giugno è stato destinatario di lavori di riparazione per un importo complessivo 1.500 euro”. I consiglieri Rita Corrini, Ivan Crementi, Tiziana Maggio e Antonino Scarci interrogano quindi il sindaco per sapere se “il Gruppo comunale volontari di Protezione civile è iscritto all’albo regionale e/o nazionale e, in caso affermativo, di fornire la data ed il numero di iscrizione nonché l’attività svolta dallo stesso fino ad oggi”. Nel caso fosse attivo, la minoranza vuol sapere “perché non è presente sul territorio, in particolare in occasione del rischio incendi dell’attuale stagione estiva” e “perché il mezzo antincendio di protezione civile in dotazione al comune non eroga il servizio di supporto delle altre forze preposte allo spegnimento degli incendi”.