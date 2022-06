Roccalumera. Lutto cittadino per la prematura scomparsa di Serena Navarria - Tempostretto

I funerali della 37enne si svolgeranno oggi nella chiesa del Maria Ss. del Rosario ad Allume

ROCCALUMERA – La comunità di Roccalumera si stringe intorno ai familiari di Serena Navarria, la 37enne prematuramente scomparsa nei giorni scorsi. Per la giornata di oggi il sindaco Gaetano Argiroffi ha proclamato il lutto cittadino, esprimendo la propria vicinanza e quella di tutta l’Amministrazione comunale all’immenso dolore del nostro dipendente Placido Navarria, papà di Serena, e della sua famiglia. I funerali della 37enne si terranno oggi alle 17 nella chiesa Maria Santissima del Rosario della frazione Allume. Al termine della funzione, il corteo funebre muoverà alla volta del cimitero di Roccalumera per la tumulazione. Anche il gruppo folklorico Triskelion si è stretto attorno al proprio presidente Placido Navarria e a tutta la famiglia per questo immenso dolore. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli amici di Serena, che lascia il compagno e una figlia piccola.

Bandiere a mezz’asta sul palazzo municipale

“Appreso, con profonda tristezza, che l’11 giugno è deceduta la giovane concittadina Serena Navarria – ha scritto il sindaco Argiroffi nell’ordinanza – ed evidenziato che l’intera comunità di Roccalumera è rimasta profondamente colpita dalla prematura scomparsa della nostra concittadina, abbiamo ritenuto di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino per esprimere sentimenti di profondo cordoglio ai familiari, colpiti da questa immane tragedia”. Il sindaco ha disposto l’esposizione delle bandiere (europea e nazionale) a mezz’asta nel palazzo comunale. I concittadini e i titolari di attività commerciali sono stati invitati a manifestare la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante lo svolgimento delle esequie.