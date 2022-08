Roccalumera. Torna il Rugby Jam in ricordo di Giuseppe Mastroeni - Tempostretto

L'appuntamento torna dopo due anni di pausa ed è fissato per sabato 13 agosto di fronte al Torrente Sciglio. Tornei di beach rugby e dj set di Luca Lorca Assassina

ROCCALUMERA – Dopo la pausa di due anni a causa della pandemia, torna Rugby Jam – Terzo Tempo per Pippo Peppe, la manifestazione di sport e musica in ricordo di Giuseppe Mastroeni, rugbista e musicista. La quinta edizione si svolgerà il 13 agosto 2022 sulla spiaggia di fronte al Torrente Sciglio a Roccalumera.

Nato nel 2016, Rugby Jam, organizzato dall’Associazione Culturale “23”, si è confermato negli anni come uno degli eventi che animano l’estate della Riviera Jonica messinese. Sport e musica animeranno il villaggio sulla spiaggia di Roccalumera a partire dalla mattina. Si inizierà con il tradizionale e seguitissimo torneo di beach rugby, che appassionerà gli amanti della palla ovale con le sfide fra squadre provenienti dalle province vicine per la conquista del titolo di campione della quinta edizione di Rugby Jam.

A seguire, alle onde del mare risponderanno le onde sonore e le vibrazioni del dj set di Luca Lorca Assassina, per ballare insieme dal tramonto fino a sera. Non mancheranno chioschi con “birra a fiumi” e la possibilità di consumare cibo sulla spiaggia. Come per le altre edizioni, Rugby Jam ha il patrocinio del Comune di Roccalumera e della Fir Sicilia (Federazione Italiana Rugby).

Come iscriversi ai tornei di beach rugby

La mattina e il pomeriggio saranno dedicati alla palla ovale con due tornei di beach rugby, maschile e femminile (previste squadre da 5 componenti). È possibile iscriversi al torneo dal sito www.rugbyjam.it o presentandosi direttamente al gazebo dello staff sulla spiaggia la mattina dell’evento. Chi volesse partecipare ma non ha una squadra può comunque iscriversi: sarà possibile formare un team sul posto con altri giocatori in cerca di una squadra.

Per sostenere il Rugby Jam

Rugby Jam è un evento in gran parte autofinanziato. Chi vuole sostenere il progetto può donare su Produzioni dal Basso o durante il giorno dell’evento, e acquistare maglie e altri gadget targati Rugby Jam dai nostri volontari sul posto. La raccolta fondi online è raggiungibile tramite questo link. Per info e regolamento di Rugby Jam, oltre che sul sito, si può scrivere all’organizzazione alla mail “info@rugbyjam.it”.

