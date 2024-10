Roccella Jonica. Ancora un altro sbarco di migranti, arrivati in 90

Tra loro venti donne, due delle quali in stato di gravidanza, ed una quindicina di minori, alcuni non accompagnati

ROCCELLA JONICA – Non accennano a fermarsi gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Jonica, nella Locride. Nella serata di ieri, nello scalo reggino, ne è arrivato un altro gruppo di 90, di nazionalità irachena, iraniana ed afghana. Tra loro venti donne, due delle quali in stato di gravidanza, ed una quindicina di minori, alcuni non accompagnati. I migranti sono stati soccorsi, a circa trenta miglia dalla costa calabrese, dalla Guardia costiera di Roccella Ionica mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela partita una settimana fa dalla Turchia. Dopo i primi controlli medici e delle forze dell’ordine, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati temporaneamente ospitati nella tensostruttura realizzata nell’area portuale e gestita dalla Croce rossa e da un’equipe di Medici senza frontiere in attesa di essere trasferiti in un centro di accoglienza. Con quello di stasera è salito a 27 il numero degli sbarchi nel porto di Roccella negli ultimi quattro mesi, per un totale di 1.600 migranti.