Roccella Jonica. Distrutti due mezzi della Jonica Multiservizi, la condanna del sindaco Zito

Zito: "non sottovaluteremo la gravità di quanto è successo, prendendo tutte le iniziative necessarie a consolidare il senso di comunità dei roccellesi"

ROCCELLA JONICA – Due mezzi per la raccolta dei rifiuti della Jonica Multiservizi sono stati dati alle fiamme e i vetri di due auto appartenenti sempre alla stessa ditta, sono stati distrutti a martellate da ignoti che dopo aver tagliato la rete dell’Isola ecologica si sono introdotti all’interno. Una vera e propria intimidazione nei confronti della ditta Jonica Multiservice che svolge servizi per l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica. Il grave atto intimidatorio è avvenuto al notte di San Silvestro, quando tutti si stavano per apprestare per brindare il nuovo anno.

“Qualcuno – racconta il sindaco Vittorio Zito – in quei minuti, ha tagliato la rete di recinzione dell’isola ecologica, ha distrutto i vetri delle due auto di servizio della Jonica Multiservizi e ha dato fuoco a due camion della raccolta. Le forze dell’ordine sono certo restituiranno ai roccellesi la serenità turbata da un susseguirsi di atti vandalici che ormai preoccupano per il loro ripetersi. Noi intanto, come ci siamo detti , assieme ai vertici della società e alle maestranze, ripareremo le due auto e lavoreremo per sostituire al più presto i due camion”. “Perché i servizi che ogni mattina gli operai e tutti gli impiegati della Jonica garantiscono a tutti – spiega ancora il Sindaco – noi non subiranno alcuna conseguenza da questo scempio che li ferisce nel profondo. Ma non sottovaluteremo la gravità di quanto è successo, prendendo tutte le iniziative necessarie a consolidare il senso di comunità dei roccellesi, unico antidoto in grado di respingere ogni velleitario tentativo di intimidazione. Roccella è stata, è, e sarà sempre più forte del fuoco che e ha distrutto i mezzi, della cesoia che ha tagliato la rete di recinzione e del martello che ha rotto i vetri delle auto. Questo è e sarà sempre molto chiaro. Buon Anno a tutti, che questa volta inizia con coraggio e determinazione”.