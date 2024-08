Roccella Summer Festival 2024, domani Umberto Tozzi in concerto

Il cantautore farà tappa in quel di Roccella con “L’ultima notte rosa – The final tour”, con cui ha intenzione di chiudere la sua carriera

ROCCELLA JONICA – «Sicuramente alla fine mi scatterà una lacrima». È l’ammissione disarmante di Umberto Tozzi che si appresta ad esibirsi anche al Teatro al Castello di Roccella Jonica per l’edizione 2024 del Roccella Summer Festival.

Domani, infatti il cantautore farà tappa in quel di Roccella con “L’ultima notte rosa – The final tour”, con cui ha intenzione di chiudere la sua carriera. «Penso tanto a come sarà l’ultimo concerto – ha avuto modo di aggiungere Tozzi -. So di essere stato un privilegiato, la mia carriera è stata lunga e la mia musica si è allargata anche a generazioni che non avrei mai immaginato di avere fra il pubblico. Immaginare che tutto questo finisca lo so, fa effetto ma c’è un momento per tutto». «È da molto tempo che ci penso – ha detto poi in merito alla scelta di chiudere la carriera con questo tour -, ho passato 2 anni difficili e la paura di non poter più salire sul palco è stata una delle cose più gravi che ho vissuto in quel periodo. Fortunatamente, ho superato questo momento e sono contento di essere riuscito a salire nuovamente sul palco, lì è nata in me l’idea di concretizzare questo ultimo tour».

Questa volta sul palco Umberto Tozzi sarà accompagnato da «una big orchestra, composta da 21 elementi. Questo per far sì che la mia musica, che io ritengo sinfonica, acquisti valore nei live – ha spiegato -. Io quando vado sul palco voglio divertirmi e la presenza dell’orchestra mi farà divertire ancora di più e questo mi darà per ogni canzone un’emozione diversa».

Il progetto Roccella Summer Festival, ideato e organizzato dalla Ticket Service Calabria con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, rientra negli “Eventi di promozione culturale 2024”, finanziato con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.