Roccella Summer Festival. Per la seconda serata il 28 luglio ci sarà Madame - Tempostretto

ROCCELLA JONICA – Dopo il concerto di apertura con Mahmood (il 20 luglio), il Roccella Summer Festival ospiterà un altro grande evento: il 28 luglio infatti sul palco del Teatro al Castello saliranno ben due ospiti d’eccezione. La serata sarà aperta da Silvia Cesana, meglio nota come Sissi, l’interprete che ha saputo distinguersi all’ultima edizione del format Amici di Maria De Filippi, dove ha ottenuto anche il Premio della Critica, assegnato dai giornalisti, per la sua voce e per un talento indiscutibile.

La rassegna estiva realizzata in collaborazione con il Comune di Roccella Jonica, vedrà salire sul palco, poi, un nome che in tanti stanno aspettando, Madame. Vero nome Francesca Calearo, la cantautrice e rapper arriverà in Calabria con il “Madame in tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, attualmente nei club italiani, che continuerà anche in estate con 10 nuovi appuntamenti outdoor che vedranno Madame protagonista dei principali Festival estivi, tra cui il Roccella Summer Festival.

Intanto il tour indoor nei Club ha già registrato tanti sold out dai primi due appuntamenti all’Alcatraz di Milano, per le date al Tuscany Hall di Firenze, quella al Teatro della Concordia di Torino e per i due live all’Atlantico Live di Roma.