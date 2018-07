Letojanni, vasto incendio di sterpaglie in contrada Andreana

LETOJANNI. Vasto incendio di sterpaglie questa mattina in contrada Andreana, a monte dell’abitato di Letojanni. Le fiamme si sono propagate sino a ridosso dell’autostrada. Il fumo, levatosi alto, ha richiamato l’attenzione dei letojannesi e di quanti transitavano sulla la A 18. Per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del locale distaccamento, i quali hanno dovuto lavorare a lungo. Si tratta di un’area in cui sorgono diversi terreni incolti.