S. Teresa. Fiamme in abitazione, apprensione sul Corso Regina Margherita

S. TERESA DI RIVA. Momenti di apprensione sono stati vissuti oggi pomeriggio lungo la centrale Via Regina Margherita (angolo con via Moschella), in seguito ad un incendio divampato all’interno di una abitazione. Le fiamme, partite dal piano terra di un immobile che sorge poco distante dal Santuario dedicato alla Madonna del Carmelo, si sono propagate presto anche al piano di sopra. Fortunatamente in quel momento il proprietario della casa era fuori.

Il fumo ha richiamato l’attenzione dei vicini e dei passanti che hanno dato l’allarme. In pochi minuti diversi volontari e un vigile urbano, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, si sono prodigati per cercare di arginare il rogo, temendo soprattutto per la presenza di uuna bombola all’interno dell’edificio (in realtà erano tre). Si è reso necessario infrangere una porta del retro. Sono stati i pompieri a spegnere l’incendio. Per agevolare le operazioni via Regina Margherita è stata chiusa al traffico.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, anche se l’ipotesi più accreditata sembra quella di un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i sanitari del 118, chiamato in via precauzionale.