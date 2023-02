Roma-Akademia, Breviglieri: "Ci siamo arresi prima di iniziare" - Tempostretto

All'allenatore dell'Akademia non è piaciuto l'atteggiamento iniziale della squadra che perde anche una posizione in classifica nei confronti di Sant'Elia

MESSINA – Fine settimana di dispiaceri per l’Akademia Sant’Anna, la squadra cara al presidente Costantino subisce una netta sconfitta a Guidonia per mano della capolista Roma Volley Club. Un risultato che era preventivato anche se nelle modalità ci si aspettava una Desi Shipping Akademia Messina più combattiva.

Tanto che lo stesso allenatore delle messinesi, Marco Breviglieri, sottolinea questo aspetto in conferenza stampa: “L’unico set che salvo chiaramente è il terzo – così coach Breviglieri a fine incontro – Al netto del fatto che quando dall’altra parte trovi una squadra di tale portata e piena di elementi che potrebbero già far la A1 quest’anno, allora per noi tutto si complica”.

Breviglieri: “Dimentichiamo in fretta questa partita”

“Mi dispiace, però, che probabilmente ci siamo arresi prima ancora di iniziare: ovviamente sui valori tecnici c’è poco da dire, ma mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di più sotto il profilo dell’atteggiamento, perché anche dal punto di vista della motivazione sarebbe stato più bello riuscire a stare un pò più in partita. Ovviamente dobbiamo dimenticare in fretta questa partita – conclude l’allenatore della Desi Shipping Akademia Messina – e dobbiamo concentrarci sui prossimi incontri: non dobbiamo correre il rischio di giocarla come oggi, anche perché non abbiamo nulla da perdere e, anzi, possiamo acquisire consapevolezza ed entusiasmo per la seconda parte della stagione”.

Sant’Elia supera in classifica Akademia

I dispiaceri però non riguardano solo il risultato del campo di Roma ma arrivano anche da Perugia dove Sant’Elia, allenata da qualche giornata dal coach della promozione di Akademia Sant’Anna Nino Gagliardi, ha trovato un’importante vittoria al Pala Pellini nello scontro salvezza. La formazione laziale, vincendo per 1-3 si è assicurata l’intera posta e ha operato il sorpasso ai danni proprio di Akademia che dunque perde una posizione in classifica.

Le messinesi prima di approdare al poule retrocessione hanno ancora occasioni di fare punti contro Talmassons, in trasferta, e San Giovanni in Marignano, in casa e sarà l’ultima del loro campionato. Entrambe le squadre sono appaiate in terza posizione a 35 punti. Due impegni nei prossimi due fine settimana, 19 e 26 febbraio, non semplici ma in cui si dovrà raschiare il fondo, lottare dall’inizio e provare a muovere la classifica.

Risultati 19ª giornata

Roma – Messina 3-0

Montecchio – Talmassons 3-1

Marsala – San Giovanni in Marignano 1-3

Perugia – Sant’Elia 1-3

Martignacco – Soverato 3-1

Riposava: Vicenza.

Classifica Serie A2 girone B

Roma Volley Club 48 punti

Montecchio 37

Talmassons, San Giovanni in Marignano 35

Martignacco 33

Soverato 26

Vicenza 21

Sant’Elia 15

Akademia Messina 14

Marsala 9

Perugia 6

