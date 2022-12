Rometta. Nasconde un chilo di droga casa, 24enne ai domiciliari per spaccio - Tempostretto

La scoperta dei carabinieri durante una perquisizione

ROMETTA – I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con il supporto specialistico delle unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (Ct), i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione nei confronti di un 24enne, già noto alle Forze dell’Ordine scovando all’interno dell’appartamento 1 kg e 100 gr di hashish, suddivisi in panetti, 160 grammi di marijuana e materiale utile per il confezionamento.

Lo stupefacente è stato sequestrato e sottoposto ad analisi di laboratorio dai Ris di Messina mentre l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’esito dell’udienza di convalida, in attesa di giudizio definitivo, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.