Rubano un’auto a Nizza ma vengono inseguiti, uno dei ladri fermato a Furci Siculo

Momenti di tensione quando la macchina rubata ha preso contromano la Statale 114. Decisivo l'intervento dei carabinieri, chiamati dal proprietario

ZONA JONICA – Due uomini rubano un’auto a Nizza di Sicilia ma il proprietario se ne accorge, li insegue con la moto e allerta i carabinieri. Prima arrivano dalla stazione di Roccalumera e poi anche da Sant’Alessio Siculo. L’auto in fuga arriva a Furci Siculo e, tallonata dalle forze dell’ordine, prende contromano un tratto di Statale 114. Sono momenti di grande tensione fino a quando la macchina viene bloccata dai carabinieri tra le vie Pirandello e Verga, nella zona nord di Furci Siculo.

Viene fermato un uomo, un messinese, mentre il secondo ladro fugge a piedi. Il primo è stato portato in caserma, a disposizione dell’autorità giudiziaria. E continua la caccia per intercettare il fuggitivo.