Il furto è avvenuto nei pressi di VIlla Dante

MESSINA – In codice si chiama Alfa 71. Si tratta di una panda civetta della polizia municipale ed è stata rubata oggi a Provinciale, zona Villa Dante.

Una brutta sorpresa per gli agenti che non hanno più trovato l’auto, probabilmente con attrezzature all’interno. Indagini in corso.