Per i capigruppo pro Basile, in Consiglio, "bisogna saper leggere i documenti contabili e non dimenticare da dove siamo partiti"

MESSINA – “Occorre saper leggere i documenti contabili e non dimenticare da dove siamo partiti. La velocità di questi tempi tecnologici e, forse, l’eccessivo utilizzo di strumenti come l’intelligenza artificiale creano situazioni che, come nel caso del fantomatico grafico elaborato da un consigliere comunale, producono un bell’effetto estetico, ma destano tanto, tanto imbarazzo

nel commentarne i contenuti”. I capigruppo della maggioranza pro Basile, in Consiglio, rispondono al consigliere comunale Marcello Scurria, che ha parlato di un fondo di cassa sceso da 45 a 10 milioni a Messina.

Questi sono i capigruppo dell’area Basile: Nicoletta D’Angelo per Sud chiama Nord, Nicola Maddocco per Basile Sindaco, Paolo Alibrandi per Messina Protagonista, Mirko Cantello per Federico per Messina e Peppe Chiarella per Amo Messina.

“Ricordiamo il lavoro sui conti dal 2018 e l’approvazione del Piano di riequilibrio”



Sostengono i capigruppo: “La gestione di un Comune è legata a fatti quotidiani e, pertanto, le “fotografie” devono essere

fatte annualmente rispetto agli andamenti e alle novità che, nel periodo di riferimento, possono determinare azioni di gestione ordinaria e straordinaria. Solo per fare alcuni esempi. Il disavanzo di gestione dell’ente parte da -101 milioni di euro del 2013, per effetto del riaccertamento straordinario dei residui, legato alla condizione finanziaria dell’ente negli anni antecedenti al 2013. Ogni anno il ripiano deve essere di 3.215.000 euro. Dal 2018 a oggi il disavanzo è andato via via diminuendo e l’incremento è derivato dalla necessità dell’accantonamento richiesto dalla Corte dei Conti nell’anno 2023, quando finalmente il Comune di Messina, dopo dieci anni, ha ottenuto l’approvazione del piano di riequilibrio. Un accantonamento di 50 milioni di euro che, se non fosse stato richiesto dalla Corte in via precauzionale, a fronte dei debiti contratti prima del 2013, avrebbe consentito una diminuzione

del disavanzo superiore rispetto a quella prevista”.

“Dal 2018 il Comune di Messina ha pagato tutti i debiti lasciati da chi ha portato l’ente sull’orlo del dissesto”



E ancora: “I residui attivi e passivi sono poste contabili legate agli impegni e agli accertamenti non liquidati negli anni precedenti. È del tutto evidente che le fonti di finanziamento e di spesa legate ai programmi di finanziamento extra bilancio incrementano questi valori, determinando un incremento aritmetico del dato. Lo stesso vale per il tema del fondo cassa. Per effetto di tutte le azioni poste in essere, il Comune di Messina, nell’anticipare le somme per portare avanti i progetti finanziati con risorse extra

bilancio, presenta un saldo finanziario, alla data del 31 dicembre degli anni di riferimento, che risente di questa condizione di normale gestione, in considerazione delle risorse che devono essere trasferite dallo Stato o dalla Regione. Si tratta, quindi, di andamenti assolutamente in linea con le attività di un Comune che, dal 2018, ha pagato tutti i debiti lasciati da chi ha portato l’ente sull’orlo del dissesto e ha garantito tanti servizi che prima non c’erano”.

“Grande lavoro dal Salva Messina in poi”

Concludono i capigruppo: “In maniera assolutamente trasparente e costruttiva, l’invito è sempre quello di non confondere i

ruoli, di ricordare da dove veniva questo Comune, da chi è stato amministrato e quali consulenti lo hanno portato al disastro in cui si è trovato prima del 2018, e di cominciare a saper leggere i documenti certificati da organi terzi, rispetto ai quali si può solo prendere atto di una realtà fatta di contenuti, di azioni e di un piano di riequilibrio finanziario presentato nel 2013 e approvato

dalla Corte dei Conti nel 2023, grazie al grande lavoro che è stato posto in essere dal “Salva Messina” in poi.

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