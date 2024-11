Ryanair raddoppia all’aeroporto di Reggio Calabria: via ai viaggi su 7 nuove rotte

E intanto lo scalo fa registrare una crescita record: a settembre passeggeri aumentati del 129,5%

REGGIO CALABRIA – L’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria continua a far registrare una crescita record a livello di numeri. Secondo i dati di Assaeroporti, a settembre 2024 sono stati registrati 57.648 passeggeri, con un aumento del 129,5% rispetto all’anno precedente. Una salita che fa il paio con i dati dei primi nove mesi dell’anno: da e verso Reggio Calabria hanno volato 404.009 passeggeri e l’aumento, rispetto allo stesso periodo del 2023, è stato dell’87,9%. La crescita non ha intaccato l’aeroporto di Catania, cresciuto del 12,4% a settembre (1.256.355 passeggeri) e del 18% nei primi nove mesi (9.525.602 utenti).

Le nuove rotte

La crescita del “Tito Minniti” è testimoniata dalle parole di Francesco Francioni, il capo della comunicazione in Italia di Ryanair, compagnia aerea low cost che ha lanciato le 7 nuove rotte dallo scalo calabrese già annunciate in estate, dopo le 6 già presentate nei mesi scorsi. I nuovi collegamenti invernali porteranno da Reggio Calabria a Bruxelles, Francoforte, Katowice, Londra, Milano, Parigi, Pisa. Rispetto all’annuncio di luglio mancano i due voli a settimana verso Dublino, ma non è detto che non sarà aggiunto nei prossimi mesi. Un traguardo festeggiato nel giorno in cui la società irlandese ha dato il benvenuto al secondo aereo basato a Reggio. Ryanair ha parlato di un investimento totale di 200 mila dollari e lanciato una promozione con tariffe a 22 euro fino alla fine di gennaio.

Francioni: “Ci auguriamo di aumentare ancora”

E Francioni si è concentrato poi sui numeri: “Ryanair è lieta di celebrare la crescita presso la base di Reggio quest’inverno, con un operativo record che prevede 80 voli settimanali su 13 rotte, tra cui 7 entusiasmanti nuovi collegamenti verso Bruxelles, Francoforte, Katowice, Milano, Parigi e Pisa. Questa crescita riflette l’impegno di Ryanair nei confronti di Reggio, con l’aggiunta di un aereo per quest’inverno, arrivando ad un totale di due aeromobili basati a Reggio e supportando più di 300 posti di lavoro nella regione. Ryanair è inoltre entusiasta di premiare il 200.000esimo passeggero, Maksym Sydorenko con un voucher per volare da/per Reggio, valido per una qualsiasi delle nostre destinazioni, invitandolo/la ad accomodarsi a bordo, rilassarsi e godersi i voli con Ryanair. Ci auguriamo di trasportare un numero sempre maggiore di passeggeri sui voli low-cost di Ryanair da/per Reggio Calabria nei prossimi anni”.

Franchini: “Voli sempre più comodi e frequenti”

Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, la Società aeroportuale calabrese, ha commentato: “L’arrivo del secondo aeromobile Ryanair a Reggio Calabria rafforza ulteriormente il nostro impegno verso un network di collegamenti integrato e strategico, che permette ai passeggeri di usufruire di voli comodi e frequenti. Le nuove rotte invernali da Reggio si sposano con questa visione, offrendo all’utenza la possibilità di volare verso destinazioni come Bruxelles su giorni alternati, raddoppiando di fatto le opzioni di viaggio da e per la Calabria. Questa espansione non solo facilita gli spostamenti, ma consolida la connettività domestica e internazionale, a vantaggio dell’economia e del turismo locale”.