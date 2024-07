S. Teresa. Fiamme lambiscono le abitazioni, paura e rabbia tra i residenti

Distrutti tre cassonetti pieni di cartoni

S. TERESA. Paura e tante proteste nella cittadina jonica per un incendio divampato questo pomeriggio in un’area utilizzata da un’attività commerciale per lo stoccaggio dei rifiuti. Le fiamme, spente grazie al pronto intervento di alcuni residenti che si sono prodigati con un tubo da irrigazione e un estintore, avrebbero potuto provocare danni ben peggiori. Il rogo ha infatti lambito le abitazioni vicine e una falegnameria.

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio tra le vie Torrente Portosalvo e Maurizio Cicala. A prendere fuoco sono stati dei cartoni stoccati all’interno di tre cassonetti, andati completamente distrutti. Dopo l’intervento dei residenti, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni che hanno provveduto a spegnere definitivamente le fiamme. Più volte, hanno raccontato i residenti, era stata evidenziata la necessità di trasferire i rifiuti in un’altra area. Le cause dell’incendio non sono stata accertate. Tra le ipotesi che prendono corpo, quella di un mozzicone di sigaretta gettato da un passante che avrebbe innescato l’incendio.